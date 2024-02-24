Трампа зобов’язали виплатити штраф у справі про шахрайство — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трампа зобов’язали виплатити штраф у справі про шахрайство — Reuters

Світ
23
Трампа зобов’язали виплатити штраф у справі про шахрайство — Reuters
Трампа зобов’язали виплатити штраф у справі про шахрайство — Reuters, Фото: telegraf.com.ua
Суддя штату Нью-Йорк зобов’язав Дональда Трампа заплатити 454,2 млн доларів. Це сталося після того, як його визнали винним у маніпулюванні власним капіталом у цивільній справі про шахрайство.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте також
У цю виплату входить штраф у сумі 354,9 млн доларів, який був визначений судом 16 лютого, а також відсотки.
Суд також наклав обов’язок на повнолітніх синів Трампа, Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа, виплатити майже 4,7 млн доларів кожному, а колишнього фінансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга — 1,1 мільйона доларів, плюс відсотки.
Загальна сума виплат становить 464,6 млн доларів і була визначена в четвер. Понад 114 тис. доларів відсотків будуть продовжувати нараховуватися щодня, переважно лише для Дональда Трампа. Рішення було оприлюднене в п’ятницю.
Читайте також
Генеральний прокурор Летіція Джеймс звинуватила відповідачів у незаконному завищенні вартості майна Трампа з метою роздути його власність і отримати кращі умови кредитування та страхування.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.