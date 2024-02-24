Трампа зобов’язали виплатити штраф у справі про шахрайство — Reuters
Суддя штату Нью-Йорк зобов’язав Дональда Трампа заплатити 454,2 млн доларів. Це сталося після того, як його визнали винним у маніпулюванні власним капіталом у цивільній справі про шахрайство.
Про це повідомляє Reuters.
У цю виплату входить штраф у сумі 354,9 млн доларів, який був визначений судом 16 лютого, а також відсотки.
Суд також наклав обов’язок на повнолітніх синів Трампа, Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа, виплатити майже 4,7 млн доларів кожному, а колишнього фінансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга — 1,1 мільйона доларів, плюс відсотки.
Загальна сума виплат становить 464,6 млн доларів і була визначена в четвер. Понад 114 тис. доларів відсотків будуть продовжувати нараховуватися щодня, переважно лише для Дональда Трампа. Рішення було оприлюднене в п’ятницю.
Генеральний прокурор Летіція Джеймс звинуватила відповідачів у незаконному завищенні вартості майна Трампа з метою роздути його власність і отримати кращі умови кредитування та страхування.
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