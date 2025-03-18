Трамп заявив, що Сі Цзіньпін може незабаром відвідати США — Finance.ua

Трамп заявив, що Сі Цзіньпін може незабаром відвідати США Сьогодні 10:14

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 17 березня заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін може незабаром відвідати Штати — це сигналізує про потенційний саміт між Вашингтоном і Пекіном у той час, коли вони поглиблюють торговельну війну, повідомляє FT

За словами Трампа, Сі відвідає США «в не дуже віддаленому майбутньому».

Білий дім не відповів на прохання FT прокоментувати те, чи почали сторони переговори про саміт. Посольство Китаю у Вашингтоні також відмовилося від коментарів. Джерело видання, ознайомлене з ситуацією, заявило, що поки не було жодних обговорень такої зустрічі.

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Крім того, ще не розпочалися переговори на рівні міністрів щодо торговельних питань, сказало інше джерело FT. На думку аналітиків, Сі навряд чи зустрінеться з Трампом без попереднього узгодження деяких елементів «торговельної угоди».

Китай не робив публічних коментарів щодо зустрічі між двома лідерами з моменту вступу Трампа на посаду в січні. Трамп запрошував Сі на свою інавгурацію, але Пекін відправив на церемонію заступника Сі Хань Чженя.

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Трамп зустрічався з Сі Цзіньпіном кілька разів під час свого першого терміну, в тому числі під час візиту до Пекіна. Їхня перша зустріч відбулася у Флориді в 2017 році, всього через кілька місяців після вступу Трампа на перший президентський термін.

Колишній провідний аналітик ЦРУ з питань Китаю Крістофер Джонсон сказав, що візит Сі на початку каденції Трампа був би «вдалим ходом» для американського лідера. Але, на думку Джонсона, Сі навряд чи погодиться, якщо тільки не буде «таємного двостороннього каналу», який дасть китайському лідеру впевненість у здійсненні візиту.

«Він (Сі. — Ред.) дійшов висновку, що його ранній візит до Мар-а-Лаго під час першого терміну Трампа був помилкою», — зазначив аналітик.

Очікується, що наступного тижня Сі зустрінеться з десятками топменеджерів із США та інших країн після Китайського форуму з розвитку — захід, на якому керівники компаній можуть поспілкуватися з вищими посадовими особами Пекіна.

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Саміт Трампа та Сі став би важливим дипломатичним кроком для геополітичних суперників і міг би дати міжнародним компаніям та інвесторам уявлення про те, наскільки жорстку позицію Трамп готовий зайняти у відносинах з Китаєм.

Глава Білого дому вже розпочав нову торговельну війну з Пекіном, запровадивши 20-відсоткові тарифи на імпорт з Китаю. Пекін у відповідь запровадив тарифи на американські товари на суму близько $22 мільярдів доларів.

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