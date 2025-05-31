Трамп подвоює мита на імпорт сталі — Finance.ua

Трамп подвоює мита на імпорт сталі Сьогодні 13:05 — Світ

Трамп подвоює мита на імпорт сталі

Дональд Трамп повідомив про подвоєння мит на імпорт сталі: вони сягнуть 50% і набудуть чинності 4 червня.

Про це інформує CNN.

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Трамп переконаний, що таке рішення покликане захистити американських сталеварів.

«Ми збираємося ввести 25% підвищення. Ми збираємося підвищити мита на сталь, що ввозиться до Сполучених Штатів Америки, з 25% до 50%, що ще більше зміцнить сталеливарну промисловість у Сполучених Штатах. Ніхто не зможе цього уникнути», — заявив Трамп.

Президент США розповів, що розглядав можливість введення 40-відсоткового мита, але керівники галузі, мовляв, сказали йому, що хочуть 50-відсоткового мита.

Згодом на платформі Truth Social Трамп уточнив, що нові мита набудуть чинності 4 червня.

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«Для мене велика честь підвищити мита на сталь і алюміній з 25% до 50%, які набудуть чинності в середу, 4 червня. Наші галузі виробництва сталі та алюмінію відроджуються як ніколи раніше. Це буде ще одним великим поштовхом чудових новин для наших чудових працівників сталевої та алюмінієвої промисловості. Зробімо Америку великою знову!», — написав він.

CNN зазначає, що коли Трамп ввів деякі мита на сталь під час свого першого терміну, виробництво в США дещо зросло, але це призвело до зростання вартості автомобілів, інструментів та машин і скоротило обсяг виробництва цих галузей на понад 3 мільярди доларів у 2021 році. Тобто втрати, ймовірно, перевищили вигоду.

За даними міністерства торгівлі США, минулого року США імпортували заліза та сталі на суму 31,3 мільярда доларів. Канада була головним постачальником заліза та сталі, експортуючи до США продукції на суму 7,6 мільярда доларів.

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