Трамп наклав вето на план Ізраїлю вбити верховного лідера Ірану — ЗМІ — Finance.ua
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Трамп наклав вето на план Ізраїлю вбити верховного лідера Ірану — ЗМІ

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Як повідомляє Reuters, в США заборонили Ізраїлю вбивати Алі Хаменеї (релігійного лідера та главу держави в Ірані).
Це стало відомо з посиланням на двох американських чиновників, на умовах анонімності.
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«Чи вже іранці вбили американського президента? Ні. Доки вони цього не зроблять, ми навіть говорити не будемо про переслідування політичного керівництва», — сказав один із співрозмовників Reuters.
Високопосадовці США постійно спілкуються з ізраїльськими чиновниками відтоді, як Ізраїль розпочав масований напад на Іран, намагаючись зупинити його ядерну програму.
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За їхніми словами, ізраїльтяни визнали, що у них була можливість убити Хаменеї, але Трамп відмовив їм у цьому плані.
За матеріалами:
Finance.ua
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