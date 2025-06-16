Трамп наклав вето на план Ізраїлю вбити верховного лідера Ірану — ЗМІ
Як повідомляє Reuters, в США заборонили Ізраїлю вбивати Алі Хаменеї (релігійного лідера та главу держави в Ірані).
Це стало відомо з посиланням на двох американських чиновників, на умовах анонімності.
Вето на ліквідацію іранського лідера наклав особисто Дональд Трамп.
«Чи вже іранці вбили американського президента? Ні. Доки вони цього не зроблять, ми навіть говорити не будемо про переслідування політичного керівництва», — сказав один із співрозмовників Reuters.
Високопосадовці США постійно спілкуються з ізраїльськими чиновниками відтоді, як Ізраїль розпочав масований напад на Іран, намагаючись зупинити його ядерну програму.
За їхніми словами, ізраїльтяни визнали, що у них була можливість убити Хаменеї, але Трамп відмовив їм у цьому плані.
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