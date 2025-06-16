Трамп наклав вето на план Ізраїлю вбити верховного лідера Ірану — ЗМІ Сьогодні 13:26

Як повідомляє Reuters , в США заборонили Ізраїлю вбивати Алі Хаменеї (релігійного лідера та главу держави в Ірані).

Це стало відомо з посиланням на двох американських чиновників, на умовах анонімності.

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Вето на ліквідацію іранського лідера наклав особисто Дональд Трамп.

«Чи вже іранці вбили американського президента? Ні. Доки вони цього не зроблять, ми навіть говорити не будемо про переслідування політичного керівництва», — сказав один із співрозмовників Reuters.

Високопосадовці США постійно спілкуються з ізраїльськими чиновниками відтоді, як Ізраїль розпочав масований напад на Іран, намагаючись зупинити його ядерну програму.

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За їхніми словами, ізраїльтяни визнали, що у них була можливість убити Хаменеї, але Трамп відмовив їм у цьому плані.

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