Трамп анонсував нові мита на імпортні чипи — Finance.ua

Трамп анонсував нові мита на імпортні чипи Сьогодні 15:46 — Світ

Трамп анонсував нові мита на імпортні чипи

Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом цього тижня оголосить нові мита на імпорт напівпровідникових чипів.

Про це повідомляє Reuters

Заява президента США означає, що виключення смартфонів і комп’ютерів із його взаємних мит щодо Китаю, швидше за все, триватиме не довго, оскільки Трамп прагне перезавантажити торгівлю в секторі напівпровідників, зазначається в повідомленні.

«Ми хотіли спростити це для багатьох інших компаній, тому що ми хочемо виробляти наші чипи, напівпровідники та інші речі в нашій країні», — сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, коли повертався до Вашингтона зі свого маєтку в Уест-Палм-Біч.

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Трамп відмовився сказати, чи деякі продукти, такі як смартфони, все ж таки можуть бути звільнені від мит, але додав: «Ви повинні проявити певну гнучкість. Ніхто не повинен бути таким жорстким».

Раніше в той же день Трамп оголосив про проведення торгового розслідування в секторі напівпровідників з точки зору національної безпеки.

«Ми розглядаємо напівпровідники та весь ланцюжок постачання електроніки в межах майбутніх розслідувань тарифів національної безпеки», — написав він у соціальній мережі.

У п’ятницю Білий дім оголосив про певні виключення з високих взаємних тарифів, створивши надію на те, що технологічна галузь може уникнути пастки ескалації конфлікту між двома країнами і що повсякденні споживчі товари, такі як телефони та ноутбуки, залишаться за доступною ціною.

Однак раніше в неділю міністр торгівлі США Говард Лутнік чітко дав зрозуміти, що протягом наступних двох місяців на критичні технологічні продукти разом з напівпровідниками китайського виробництва будуть встановлені окремі нові мита.

Минулого тижня суперечки Трампа щодо тарифів викликали найсильніші коливання на Волл-стріт з часів пандемії COVID у 2020 році. Базовий індекс Standard & Poor’s 500 впав більш ніж на 10% з моменту вступу Трампа на посаду 20 січня.

Лутнік сказав, що Трамп запровадить «особливий тип мита» на смартфони, комп’ютери та іншу електроніку через місяць-два, поряд із секторальними тарифами, спрямованими на напівпровідники та фармацевтику. Нові мита будуть виходити за рамки так званих взаємних тарифів Трампа, згідно з якими збори на китайський імпорт минулого тижня зросли до 125%, сказав він.

У відповідь Пекін у п’ятницю підвищив власні тарифи на імпорт із США до 125%. У неділю, перед коментарями Лутніка, Китай заявив, що оцінює вплив виключень для технологічних продуктів, запроваджених пізно в п’ятницю.

Укрінформ За матеріалами:

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