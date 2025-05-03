Toyota розглядає можливість викупу Toyota Industries за $42 мільярди — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Toyota розглядає можливість викупу Toyota Industries за $42 мільярди

Фондовий ринок
33
Toyota розглядає можливість викупу Toyota Industries за $42 мільярди
Toyota розглядає можливість викупу Toyota Industries за $42 мільярди
Toyota Motor заявила, що вивчає можливість інвестування в потенційний викуп компанії Toyota Industries, яка належить до тої ж групи, але має більшу залежність від акціонерів.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте також
Агентство Bloomberg News повідомило, що голова правління Toyota Акіо Тойода і його сім’я засновників запропонували придбати Toyota Industries за 42 мільярди доларів.
Toyota Industries у своїй заяві повідомила, що отримала пропозиції про перехід у приватну власність через компанію спеціального призначення, але заперечила, що отримала пропозицію викупу від голови Toyota або групи Toyota.
Джерела Reuters повідомили, що якщо Toyota Industries стане приватною компанією, це допоможе поліпшити корпоративне управління групи Toyota, оскільки перехресне володіння акціями буде розірвано.
Читайте також
Станом на вересень минулого року Toyota володіла 24% акцій Toyota Industries, в той час як Toyota Industries володіла 9,07% акцій Toyota і 5,41% акцій Denso, ще одного ключового постачальника Toyota.
Toyota Industries, раніше Toyoda Automatic Loom Works, була заснована в 1926 році Сакічі Тойода для виробництва автоматичних ткацьких верстатів.
У складі компанії було створено автомобільний підрозділ, який згодом виокремився в Toyota Motor.
Читайте також
Toyota Industries є основним виробником навантажувачів, виробляє спортивний позашляховик RAV4 для Toyota Motor, а також двигуни.
Компанії належать до спільної групи, але не керуються одним власником.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance
👉 Реєструйся зараз
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems