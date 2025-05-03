Toyota розглядає можливість викупу Toyota Industries за $42 мільярди — Finance.ua

Toyota розглядає можливість викупу Toyota Industries за $42 мільярди Сьогодні 23:17 — Фондовий ринок

Toyota розглядає можливість викупу Toyota Industries за $42 мільярди

Toyota Motor заявила, що вивчає можливість інвестування в потенційний викуп компанії Toyota Industries, яка належить до тої ж групи, але має більшу залежність від акціонерів.

Про це повідомляє Reuters.

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Агентство Bloomberg News повідомило, що голова правління Toyota Акіо Тойода і його сім’я засновників запропонували придбати Toyota Industries за 42 мільярди доларів.

Toyota Industries у своїй заяві повідомила, що отримала пропозиції про перехід у приватну власність через компанію спеціального призначення, але заперечила, що отримала пропозицію викупу від голови Toyota або групи Toyota.

Джерела Reuters повідомили, що якщо Toyota Industries стане приватною компанією, це допоможе поліпшити корпоративне управління групи Toyota, оскільки перехресне володіння акціями буде розірвано.

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Станом на вересень минулого року Toyota володіла 24% акцій Toyota Industries, в той час як Toyota Industries володіла 9,07% акцій Toyota і 5,41% акцій Denso, ще одного ключового постачальника Toyota.

Toyota Industries, раніше Toyoda Automatic Loom Works, була заснована в 1926 році Сакічі Тойода для виробництва автоматичних ткацьких верстатів.

У складі компанії було створено автомобільний підрозділ, який згодом виокремився в Toyota Motor.

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Toyota Industries є основним виробником навантажувачів, виробляє спортивний позашляховик RAV4 для Toyota Motor, а також двигуни.

Компанії належать до спільної групи, але не керуються одним власником.

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