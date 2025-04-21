Toyota Hilux перетворили на легкий бронеавтомобіль (Фото) — Finance.ua

Toyota Hilux перетворили на легкий бронеавтомобіль (Фото) Сьогодні 22:25 — Технології&Авто

Toyota Hilux перетворили на легкий бронеавтомобіль (Фото)

Ізраїльська оборонна компанія Plasan Reem представила новий легкий бронеавтомобіль IBEX, побудований на базі Toyota Hilux. Публічна презентація машини відбудеться на оборонній виставці LAAD 2025 у Ріо-де-Жанейро.

Вибір саме цієї платформи пояснюється її глобальним поширенням, що значно спрощує технічне обслуговування та забезпечення запчастинами в різних регіонах світу.

Базовий варіант IBEX розрахований на виконання поліцейських завдань, однак конструкція передбачає адаптацію під інші сценарії використання. Автомобіль оснащений бронезахистом рівня STANAG II, дах і днище мають додатковий захист від ручних гранат типу DM 51 , а також передбачений захист від запалювальних сумішей і саморобних вибухових пристроїв.

Окрему увагу розробники приділили простоті виробництва: елементи бронезахисту кріпляться безпосередньо до кузова за допомогою болтів. Це рішення дозволяє значно прискорити виготовлення машини та полегшує її складання в різних країнах, що особливо важливо для експорту.

Вибір Бразилії як ринку для просування IBEX не випадковий — у регіоні зростає попит на легкі броньовані машини для сил безпеки, поліції та інших підрозділів, що діють у складних умовах.

MMR За матеріалами:

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