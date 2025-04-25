Toyota Supra третього покоління повернулася на дороги — Finance.ua

Toyota Supra третього покоління повернулася на дороги Сьогодні 00:28 — Технології&Авто

Toyota Supra третього покоління повернулася на дороги

Автомобільна ностальгія — річ сильна, і компанія Toyota добре це знає. Нещодавно вона продемонструвала світу унікальний проєкт, який змусив серця фанатів японських спорткарів битися частіше. В рамках програми GR Heritage Parts, яка займається відновленням класичних авто, японці відродили до життя культову Supra третього покоління. Те, що вийшло у майстрів GR Garage, справді вражає.

Для реставрації обрали рідкісну модель — Supra 2.5 GT 1992 року випуску, яку раніше не продавали у США. Це авто оснащене потужним шестициліндровим двигуном об’ємом 2,5 літри, з подвійним турбонаддувом, здатним розвивати максимально допустимі за тогочасною японською угодою 276 кінських сил​. Supra третього покоління завжди жила у тіні свого молодшого, четвертого брата, але мала і власну армію прихильників.

Процес реставрації виявився масштабним. Майстри GR Garage повністю розібрали машину до голого кузова, видалили сліди корозії та замінили пошкоджені елементи металевими деталями власного виробництва. Після ретельної роботи автомобіль отримав свіжу фарбу, нові деталі кузова та абсолютно ідеальний вигляд. Від першого до останнього етапу роботи зайняли цілих пів року​.

Зазвичай повна реставрація класичних автомобілів була популярна у європейських брендів, таких як Ferrari або Jaguar Land Rover. Однак останнім часом цей тренд активно поширюється і серед японських виробників. Першою в цьому напрямку почала рухатися Mazda, яка організувала заводське відновлення своїх легендарних MX-5 і RX-7. Незабаром за нею підтягнулися Honda з програмою реставрації суперкара NSX та Nissan з проєктом для Skyline​.

Таким чином, реставрація автомобілів стала не просто трендом, а повноцінним напрямком індустрії, який підтримують великі японські автовиробники. Це позитивна новина для власників класичних японських спорткарів, адже завдяки заводському підходу авто можуть отримати «друге життя» майже в ідеальному стані.

Той факт, що Toyota вкладається у відновлення старих моделей, підкреслює цінність автомобільної історії та шанобливе ставлення до спадщини бренду. Адже справжні шанувальники класики знають: легенди мають право на нове життя.

Terazus За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.