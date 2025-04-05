Toyota встановила рекорд із виробництва авто у лютому — Finance.ua

Toyota встановила рекорд із виробництва авто у лютому Сьогодні 23:08 — Фондовий ринок

Toyota встановила рекорд із виробництва авто у лютому

Японська автобудівельна компанія Toyota заявила про рекордне виробництво транспортних засобів поза країною у лютому цього року.

Про це повідомляє Kyodo News.

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Згідно з даними компанії, виробництво за межами Японії зросло на 0,6% до 493 418 автомобілів, що є рекордом для цього місяця.

Динаміка виробництва

Зазначається, що виробництво авто в Китаї підскочило на 25,6% через збільшення кількості робочих днів.

Водночас виробництво авто в Європі впало на 18% через меншу кількість робочих днів, а виробництво в Північній Америці зменшилося на 1,1%.

Внутрішнє виробництво автомобілів у самій Японії в лютому стрімко зросло на 16,2% до 286 372 одиниць.

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Серед іншого, глобальні продажі компанії збільшилися на 5,8% до 761 717 одиниць, а продажі всередині країни підскочили на 28,2% до 133 287 автомобілів.

За словами Toyota, китайський ринок зріс на 15,0% завдяки успішним рекламним акціям.

Продажі в Північній Америці впали на 6,5% через брак гібридних автомобілів, попит на які зростає, тоді як продажі в Європі збільшилися на 1,7%.

Укрінформ За матеріалами:

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