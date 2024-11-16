Toyota планує збільшити виробництво в Китаї — Finance.ua
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Toyota планує збільшити виробництво в Китаї

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Toyota планує збільшити виробництво в Китаї
Toyota планує збільшити виробництво в Китаї
Toyota має намір виробляти щонайменше 2,5 мільйона автомобілів на рік у Китаї до 2030 року. Це дозволить їй об’єднати свої операції з продажу та виробництва в Китаї і дасть місцевим керівникам більшу свободу дій у розвитку.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
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Цей план є стратегічним поворотом найбільшого автовиробника у світі на найбільшому автомобільному ринку, що підкреслює його прагнення повернути бізнес, який зайняла BYD та інші гравці східної Азії в останні роки.

Стратегія компанії

Стратегія Toyota відрізняється від стратегії інших світових автовиробників, у тому числі японських, які або скорочують виробництво, або йдуть з Китаю.
За словами двох співрозмовників, вона має на меті збільшити виробництво до 3 мільйонів автомобілів на рік до кінця десятиліття.
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Однак, за словами трьох співрозмовників, поки що не вдалося встановити офіційну мету. Всі вони відмовилися назвати свої імена, оскільки це питання не розголошується.
Ця цифра на 63% перевищує рекордні 1,84 мільйона автомобілів, вироблених компанією в Китаї у 2022 році. Минулого року компанія виробила там 1,75 мільйона автомобілів.
За словами співрозмовників, Toyota поінформувала деяких постачальників про заплановане нарощування виробництва, сподіваючись запевнити виробників запчастин у своїй прихильності до Китаю і таким чином убезпечити свій ланцюжок поставок.
За матеріалами:
Економічна Правда
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