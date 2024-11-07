Toyota зафіксувала перше падіння квартального прибутку за два роки — причини Сьогодні 18:19 — Фондовий ринок

Японська автомобільна корпорація Toyota Motor відзвітувала про своє перше падіння квартального прибутку за два роки.

Про це повідомляє пресслужба корпорації.

Операційний прибуток Toyota за третій квартал 2024 року склав 1,16 трлн єн ($7,55 млрд), що на 20% менше, ніж 1,44 трлн єн ($9,3 млрд) роком раніше.

Причиною падіння прибутку стали проблеми з продажами і виробництвом на двох ключових ринках — у Японії та США.

До початку 2024 року найбільший у світі автовиробник отримував рекордні прибутки, адже основна увага приділялася гібридним моделям.

Однак проблеми з якістю на підрозділі Toyota з виробництва вантажівок і автобусів Hino Motors, жорстка конкуренція з боку китайських брендів, а також призупинення виробництва двох моделей у США почали сповільнювати динаміку продажів в останні місяці.

Toyota пообіцяла покращити виробництво у другій половині свого фінансового року, що завершиться у березні 2025 року.

«У другій половині цього фінансового року ми очікуємо повернутися до щорічного світового рівня виробництва у 10 млн одиниць», — заявив фінансовий директор Toyota Йоічі Міядзакі.

Toyota також переглянула свій план виробництва автомобілів на поточний фінансовий рік на 1% до 10,85 млн одиниць, що на 240 000 менше, ніж торік. Компанія зберегла свій прогноз прибутку на поточний рік на рівні 4,3 трлн єн ($28 млрд).

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