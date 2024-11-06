Toyota представила перше повітряне таксі (відео) — Finance.ua
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Toyota представила перше повітряне таксі (відео)

Технології&Авто
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Toyota представила перше повітряне таксі (відео)
Toyota представила перше повітряне таксі (відео)
Японська автомобільна корпорація Toyota Motor Corporation у співпраці з американською компанією Joby Aviation, яка спеціалізується на створенні електричних повітряних таксі для комерційних пасажирських перевезень, здійснили перший міжнародний виставковий політ таксі.
Як пише Interesting Engineering, політ відбувся на початку цього тижня в технічному центрі Toyota в японському місті Шідзуока. Політ біля гори Фудзі продемонстрував низький рівень шуму безпілотного літального апарату Joby та ознаменував майже семирічну співпрацю між двома компаніями.
Зазначається, що електричне повітряне таксі Joby розраховане на перевезення пілота та чотирьох пасажирів зі швидкістю до 200 миль/год (понад 321 км/год). Воно пропонує високошвидкісну мобільність з нульовими експлуатаційними викидами та часткою шуму гелікоптерів.
Toyota представила перше повітряне таксі (відео)
Нова послуга мобільності має на меті зменшити затори на дорогах, мінімізувати вплив на навколишнє середовище і забезпечити транспортні рішення для міських і сільських регіонів. Політ нового таксі демонструє потенціал для вирішення різних транспортних проблем в Японії та в усьому світі.
За матеріалами:
УНІАН
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