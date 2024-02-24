Торік «Укрзалізниця» не змогла використати усі виділені кошти з держбюджету — Finance.ua

Торік «Укрзалізниця» не змогла використати усі виділені кошти з держбюджету
У минулому році на оновлення та розбудову залізничного транспорту для АТ «Укрзалізниця» виділили з державного бюджету 5 млрд грн. З них 808 млн грн не було використано.
Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава.
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«У 2023 році з держбюджету було виділено „Укрзалізниці“ майже 5 млрд грн на оновлення та розбудову залізничного транспорту, а саме на покращення пасажирських перевезень, будівництво та модернізацію пасажирської залізничної інфраструктури. Однак минулого року „Укрзалізниця“ витратила лише 4,2 млрд грн із запланованих та залишила невикористаними 808 млн грн», — сказав Кава.
Зазначається, що у вересні 2023 року «Укрзалізниця» отримала кредит за рахунок коштів, які у 2022 році надав Європейський інвестиційний банк. Кошти спрямували на закупівлю обладнання та вантажного рухомого складу у розмірі 100 млн євро.
Додатково в бюджеті передбачено кошти МФО за програмою «Модернізація української залізниці» у сумі 2,1 млрд гривень. Проте упродовж 2023 року за цією програмою «Укрзалізниця» не здійснила жодних видатків.
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Олександр Кава сказав, що основні фактори успішного використання коштів — ефективна взаємодія та вміння підготовки й реалізації якісних проєктів. Це забезпечить надійне та планомірне фінансування, що сприятиме оптимальному використанню бюджетних коштів, а також коштів міжнародного фінансування.
У минулому році за бюджетні кошти «Укрзалізниця» виплатила аванс у розмірі 65% Крюківському вагонобудівному заводу за виробництво нових 66 пасажирських вагонів, з яких 16 — плацкартних. Планується, що у 2025 році буде здійснена поставка цих вагонів.
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«Профінансовано на 522 млн грн будівництво з'їздів з Дарницького залізнично-автомобільного мосту на Дніпровську набережну в Києві. Водночас на 11,1 млн грн профінансовано заходи, передбачені на завершення робіт на ділянках Васильків-1 — Васильків-2 та ст. Черкаси — ст. ім. Тараса Шевченка», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у 2023 році «Укрзалізниця» оновила різними видами ремонту 1308,3 км колій, що на 19,6% більше, ніж у 2022 році. Крім того, минулого року було проведено капітальний ремонт 284 комплектів стрілочних переводів.
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