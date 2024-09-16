Найближчим часом Рада перезапустить роботу митниці — Finance.ua

Найближчим часом Рада перезапустить роботу митниці Сьогодні 19:35 — Казна та Політика

Найближчим часом Рада перезапустить роботу митниці

Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроєкт, який дасть можливість забезпечити прозорість роботи української митниці.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

«Зараз у нас актуальний перезапуск митниці. Ви знаєте, що відповідний законопроєкт уже перебуває в залі. Думаю, що найближчим часом його також розгляне український парламент», — сказав Стефанчук у понеділок, виступаючи на конференції в Києві «Україна на шляху до ОЕСР і приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом».

Він зазначив, що стосовно цього законопроєкту були серйозні дискусії.

«Думаю, ми знайшли ту важливу формулу, яка дасть можливість забезпечити прозорість діяльності української митниці».

Нагадаємо, за вісім місяців 2024 року митниці Держмитслужби виявили порушень митних правил на 16,7 млрд грн.

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