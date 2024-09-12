Митники виявили з початку року порушень на 17 мільярдів — Finance.ua

Митники виявили з початку року порушень на 17 мільярдів Сьогодні 06:41 — Кримінал

Митники виявили з початку року порушень на 17 мільярдів

За вісім місяців 2024 року митниці Держмитслужби виявили порушень митних правил на 16,7 млрд грн.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Протягом січня-серпня 2024 року митниці Державної митної служби України виявили 6 502 порушення митних правил на суму 16,7 млрд грн. Вартісний показник збільшився майже у 2 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Інфографіка: Державна митна служба

У 1 905 справах про порушення митних правил митники тимчасово вилучили предмети правопорушень на суму 371 млн гривень. Зокрема:

промислових товарів на суму 271 млн грн;

транспортних засобів на суму понад 53 млн грн;

продовольчих товарів на суму понад 45 млн грн;

валюти на суму 2 млн грн.

У 2 056 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митниці застосували адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 55,7 млн грн, з яких стягнуто до Держбюджету 53 млн грн.

На розгляд до суду митницями передано 3 624 справи про порушення митних правил на суму майже 16,3 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму майже 1,7 млрд грн.

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