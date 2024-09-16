Салліван анонсував новий «значний» пакет допомоги для України — Bloomberg Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Салліван анонсував новий «значний» пакет допомоги для України — Bloomberg

Радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван анонсував новий пакет військової допомоги для України. Зараз Вашингтон працює над цим пакетом.

Про це він заявив на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві, передає Bloomberg.

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За його словами, в адміністрації президента США Джо Байдена розраховують завершити роботу над новим пакетом допомоги до кінця вересня.

«Я зустрічаюся зі своєю командою щодня, щоб подумати про те, які інструменти нам потрібно задіяти, щоб допомогти стабілізувати фронт і переконатися, що ці різкі просування росіян зустрінуть жорсткий опір. Наразі ми працюємо над значним пакетом, об’єднуючи низку різних можливостей, які ми спробуємо реалізувати до кінця цього місяця», — уточнив він.

Радник наголосив, що Україна неодноразово закликала до збільшення систем протиповітряної оборони, тому США «зараз перебувають у процесі отримання їх від партнерів».

За його словами, серед іншого Україні потрібно побудувати більше бетонних бар’єрів навколо енергетичних трансформаторів і підстанцій, щоб захистити їх від російських дронів.

«Ми намагаємося надати інструменти, щоб вони могли побудувати це навколо більшої енергетичної інфраструктури», — сказав Салліван.

Посадовець зауважив, що США зробили пріоритетом допомогу в захисті українських атомних електростанцій, оскільки росія «виявилася абсолютно нахабною щодо своїх атак на цивільну енергетичну інфраструктуру».

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