Торік росія витратила на війну не менш як 4% ВВП – британська розвідка — Finance.ua
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Торік росія витратила на війну не менш як 4% ВВП – британська розвідка

Світ
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Торік росія витратила на війну не менш як 4% ВВП – британська розвідка
Торік росія витратила на війну не менш як 4% ВВП – британська розвідка
Військові видатки росії залишаються високими, що чинить тиск на російські державні фінанси.
Про це у Твіттері повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки.
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Як зазначається, 25 травня Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) повідомив, що військові видатки росії зросли на 9,2% у 2022 році - до 86,4 мільярда доларів США. За оцінками SIPRI, це становить 4,1% валового внутрішнього продукту (ВВП) росії.
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«Справжні військові видатки росії є вкрай невизначеними через ширше використання секретних статей бюджету, особливо з лютого 2022 року, та відсутність прозорості», — вважає британська розвідка.
росія лише нещодавно відновила публікацію зведених даних про видатки після того, як призупинила їх у травні 2022 року.
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«Майже напевно, військові видатки залишаються підвищеними, і це чинить тиск на російські державні фінанси», — наголошується у зведенні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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