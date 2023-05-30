Торік росія витратила на війну не менш як 4% ВВП – британська розвідка — Finance.ua

Торік росія витратила на війну не менш як 4% ВВП – британська розвідка
Військові видатки росії залишаються високими, що чинить тиск на російські державні фінанси.
Про це у Твіттері повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки.
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Як зазначається, 25 травня Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) повідомив, що військові видатки росії зросли на 9,2% у 2022 році - до 86,4 мільярда доларів США. За оцінками SIPRI, це становить 4,1% валового внутрішнього продукту (ВВП) росії.
«Справжні військові видатки росії є вкрай невизначеними через ширше використання секретних статей бюджету, особливо з лютого 2022 року, та відсутність прозорості», — вважає британська розвідка.
росія лише нещодавно відновила публікацію зведених даних про видатки після того, як призупинила їх у травні 2022 року.
«Майже напевно, військові видатки залишаються підвищеними, і це чинить тиск на російські державні фінанси», — наголошується у зведенні.
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