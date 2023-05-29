Іноземні інвестори за рік вивели з рф 36 млрд доларів — росЗМІ — Finance.ua
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Іноземні інвестори за рік вивели з рф 36 млрд доларів — росЗМІ

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Іноземні інвестори, що залишили ринок рф, за рік вивели близько 36 мільярдів доларів. Про це заявив начальник аналітичного управління російського банку «БКФ» Максим Осадчий, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
«У припущенні виконання правила Парето 80/20 щодо розміру активів можна оцінити розмір виведеного іноземними інвесторами з росії капіталу на рівні 36 мільярдів доларів», — сказав Осадчий.
Він проаналізував дані Центробанку рф, згідно з якими з березня 2022 по березень 2023 року компанії, що йдуть з рф, здійснили 200 угод з продажу активів. При цьому, додав Осадчий, лише 20% з них продали активи вартістю понад 100 мільйонів доларів.
Згідно з даними KSE Institute, станом на січень 2023 року, лише 6% міжнародних компаній, представлених на російському ринку до початку повномасштабної війни, остаточно згорнули свою діяльність у рф. 179 компаній завершили вихід з російського ринку, а 1159 — перебували у процесі виходу.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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