Іноземні інвестори за рік вивели з рф 36 млрд доларів — росЗМІ — Finance.ua

Іноземні інвестори за рік вивели з рф 36 млрд доларів — росЗМІ Сьогодні 14:35

Іноземні інвестори, що залишили ринок рф, за рік вивели близько 36 мільярдів доларів. Про це заявив начальник аналітичного управління російського банку «БКФ» Максим Осадчий, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

«У припущенні виконання правила Парето 80/20 щодо розміру активів можна оцінити розмір виведеного іноземними інвесторами з росії капіталу на рівні 36 мільярдів доларів», — сказав Осадчий.

Він проаналізував дані Центробанку рф, згідно з якими з березня 2022 по березень 2023 року компанії, що йдуть з рф, здійснили 200 угод з продажу активів. При цьому, додав Осадчий, лише 20% з них продали активи вартістю понад 100 мільйонів доларів.

Згідно з даними KSE Institute, станом на січень 2023 року, лише 6% міжнародних компаній, представлених на російському ринку до початку повномасштабної війни, остаточно згорнули свою діяльність у рф. 179 компаній завершили вихід з російського ринку, а 1159 — перебували у процесі виходу.

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УНН За матеріалами:

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