Торік обмінники сплатили понад 383 мільйони гривень податків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Торік обмінники сплатили понад 383 мільйони гривень податків

Казна та Політика
25
Торік обмінники сплатили понад 383 мільйони гривень податків
Торік обмінники сплатили понад 383 мільйони гривень податків
У 2023 році до бюджетів різних рівнів надійшло 383,7 млн грн платежів від пунктів обміну валют.
Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

«384,7 млн гривень — саме стільки надходжень до бюджетів різних рівнів забезпечили у 2023 році пункти обміну валют», — сказано в повідомленні.

Скільки обмінників наразі працюють

Станом на 1 лютого 2024 року в Реєстрі пунктів обміну валют значиться 3851 обмінник. Це на 84 обмінники більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
«Всі зареєстровані обмінники належать 55 юрособам», — додав Гетманцев.
За січень 2024 року вони сплатили податків на суму 64,2 млн гривень.

Які податки сплачують обмінники

У 2022 році Верховна Рада ухвалила закон, яким ввела обов’язок зі сплати фіксованої суми авансового внеску з податку на прибуток підприємств за кожний пункт обміну валют. Зміни набули чинності 1 січня 2023 року.
Внесок повинен робитись щомісячно небанківською фінансовою установою (фінкомпанією) за кожний структурний підрозділ у розмірі 3 мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня календарного року.
Читайте також
У регуляторі зазначали, що обмінні пункти, ймовірно, ухиляються від сплати податків, оскільки надходження від їх діяльності надто малі порівняно з доходами.
Також 29 липня 2022 року Нацбанк заборонив обмінникам розміщувати дані про курси валют на вулицях.
Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.