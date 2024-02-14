Торік обмінники сплатили понад 383 мільйони гривень податків — Finance.ua

Торік обмінники сплатили понад 383 мільйони гривень податків Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Торік обмінники сплатили понад 383 мільйони гривень податків

У 2023 році до бюджетів різних рівнів надійшло 383,7 млн грн платежів від пунктів обміну валют.

Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

«384,7 млн гривень — саме стільки надходжень до бюджетів різних рівнів забезпечили у 2023 році пункти обміну валют», — сказано в повідомленні.

Скільки обмінників наразі працюють

Станом на 1 лютого 2024 року в Реєстрі пунктів обміну валют значиться 3851 обмінник. Це на 84 обмінники більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

«Всі зареєстровані обмінники належать 55 юрособам», — додав Гетманцев.

За січень 2024 року вони сплатили податків на суму 64,2 млн гривень.

Які податки сплачують обмінники

У 2022 році Верховна Рада ухвалила закон, яким ввела обов’язок зі сплати фіксованої суми авансового внеску з податку на прибуток підприємств за кожний пункт обміну валют. Зміни набули чинності 1 січня 2023 року.

Внесок повинен робитись щомісячно небанківською фінансовою установою (фінкомпанією) за кожний структурний підрозділ у розмірі 3 мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня календарного року.

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У регуляторі зазначали, що обмінні пункти, ймовірно, ухиляються від сплати податків, оскільки надходження від їх діяльності надто малі порівняно з доходами.

Також 29 липня 2022 року Нацбанк заборонив обмінникам розміщувати дані про курси валют на вулицях.

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