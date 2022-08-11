Нові правила роботи для обмінників: що зміниться — Finance.ua
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Нові правила роботи для обмінників: що зміниться

Валюта
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Нові правила роботи для обмінників: що зміниться
Нові правила роботи для обмінників: що зміниться
29 липня Національний банк видав постанову, згідно з якою обмінникам заборонили показувати на цифрових табло курси валют.
У п’ятницю, 5 серпня, на сайті НБУ з’явилося повідомлення, що чотирьом фінансовим компаніям за виявлені порушення анулювали ліцензії. Ще двом фінкомпаніям доведеться сплатити штраф у розмірі 151 тис. гривень. Однак цього працівникам регулятора здалося замало. В інтернеті з’явилися витяги з нових правил роботи валютообмінників, які хочуть запровадити найближчим часом.
Про це сказано в матеріалі Finance.ua Валютні обмінники змусять працювати по-іншому.

Основних пунктів — чотири:

1. Обмеження курсів, що встановлюються.
Якщо наразі обмінники ставлять курси купівлі та продажу, виходячи з поточного попиту та ситуації на ринку, то надалі їм можуть встановити жорсткі обмеження як за величиною (не вище за заданий рівень), так і за розміром спреду (різниці між курсом купівлі та курсом продажу валюти).
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2. Заборона будь-якої реклами курсів валют.
Йдеться вже не лише про цифрові табло, а й навіть про публікації у телеграм-каналах чи на інших майданчиках.
3. Збільшення податків, що стягуються з кожного обмінного пункту.
Ведуться запеклі обговорення, як краще це зробити. Один із найпопулярніших варіантів (із запропонованих) — запровадити щомісячну плату «за патент на валютообмін», розмір якої залежатиме від розміру населеного пункту та місцезнаходження обмінника.
Називаються цифри від 2-3 тис. гривень на місяць для «глибинки» до 15 тис. гривень для обмінника десь на Хрещатику.
Що цікаво: розмір отриманого прибутку більше не бере участі в розрахунку податків. Як-то кажуть, «виживуть найсильніші».
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4. Посилення контролю над діяльністю обмінного пункту.
У разі виявлення порушень буде оформлено письмове попередження, після другого порушення — відбиратимуть ліцензію на валютообмін.
Утім, в Нацбанку поки не поспішають офіційно оголошувати про нові правила.
«Сьогодні Національний банк уважно стежить за ситуацією на ринку готівкової валюти. Необхідність додаткових заходів залежатиме від тенденцій розвитку ситуації. Наша мета — прозорий ринок торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та цивілізовані правила роботи на ньому», — коментують в НБУ.
Чи стане валюта для українців дешевшою та доступнішою?
Найімовірніше, такими діями валютообмін повернеться в «дикі 90-ті роки», а на місце цивілізованих обмінників прийдуть забуті міняйли з табличками, які шепочуть: «Куплю долар, євро, злоті»...
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Хоча в НБУ вважають, що шанси на формування такого чорного ринку мінімальні:
«Національний банк обов’язково враховує всі можливі сценарії розвитку подій у разі ухвалення того чи іншого рішення. Водночас, відсутність панічних настроїв, адекватні пропозиції валюти в готівковому сегменті ринку торгівлі валютними цінностями та можливість купити готівкову валюту за ринковим, а не спекулятивним курсом, мінімізують шанси на формування чорного ринку».

Актуальна інформація про курси валют в Україні

За матеріалами:
Finance.ua
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