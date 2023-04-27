Торік на соціальні видатки витратили на чверть більше, ніж планували — Finance.ua

Торік на соціальні видатки витратили на чверть більше, ніж планували Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Торік на соціальні видатки витратили на чверть більше, ніж планували

Торік видатки на соціальний захист населення збільшили на 25%.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, попри безпрецедентні виклики, повною мірою вдалося профінансувати всі ключові видатки бюджету.

Зокрема, завдяки програмі «єПідтримка» 4,8 млн українців отримали по 6,5 тис. грн одноразової допомоги.

Окрім витрат на соціальний захист минулого року збільшили видатки на:

оборону (у 9 разів);

безпеку (у 2,5 раза);

на охорону здоров’я (на 8 %).

Довідка Finance.ua:

торік загальні видатки Пенсійного фонду України становили 590,1 мільярда гривень, з них на пенсійні виплати пішло 97,3%. Для порівняння, видатки ПФУ протягом 2021 року становили 520,9 млрд грн;

Зеленський підписав законопроєкт № 9105, який передбачає рекордне збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд гривень;



в Україні хочуть розширити кількість соціальних послуг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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