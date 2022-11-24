Торгівля залишається лідером за сплатою податків у 2022 році: які бізнеси демонструють спад — Finance.ua
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Торгівля залишається лідером за сплатою податків у 2022 році: які бізнеси демонструють спад

Особисті фінанси
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Торгівля залишається лідером за сплатою податків у 2022 році: які бізнеси демонструють спад
Торгівля залишається лідером за сплатою податків у 2022 році: які бізнеси демонструють спад
За підсумками десяти місяців 2022 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до держбюджету України припадає на сферу оптової та роздрібної торгівлі, а також ремонт автотранспортних засобів — 16,2% від загального збору.
Такі дані опублікувала Державна податкова служба України.
Порівняно із січнем-жовтнем 2021 року торговельні підприємства наростили сплату податків на 11,7 млрд грн.
Крім того, найбільше податків сплачують компанії з таких сфер:
  • переробна промисловість — 14,4% від загального збору;
  • видобувна промисловість та розробка кар’єрів — 12,9%;
  • державне управління та оборона, обов’язкове соціальне страхування — 12,3%.
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При цьому найбільше зростання сплати за рік демонструє сфера держуправління та оборони — у 2,2 раза, або +64 млрд грн. Підприємства, які займаються постачанням комунальних послуг, наростили сплату в 1,4 раза, або +19,4 млрд грн.
Фінансова та страхова діяльність демонструє зростання у 1,3 раза, або +12,8 млрд грн.
Водночас падіння сплати у 2022 році демонструють сфери сільського господарства, переробної промисловості, а також транспорт та поштова діяльність.

Довідка Finance.ua:

  • Міністерство фінансів уже цього тижня представить зміни, які дозволять зменшити кількість заблокованих податкових накладних;
  • у разі неможливості виконання свого податкового зобов’язання, зокрема, щодо сплати податкових зобов’язань з плати за землю, податку на нерухоме майно, платники мають повідомити контролюючий орган.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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