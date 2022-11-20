Що робити платникам податків, якщо вони не можуть виконати свої податкові зобов’язання – роз’яснення ДПС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що робити платникам податків, якщо вони не можуть виконати свої податкові зобов’язання – роз’яснення ДПС

Особисті фінанси
2
Що робити платникам податків, якщо вони не можуть виконати свої податкові зобов’язання – роз’яснення ДПС
Що робити платникам податків, якщо вони не можуть виконати свої податкові зобов’язання – роз’яснення ДПС
У разі неможливості виконання свого податкового зобов’язання, зокрема, щодо сплати податкових зобов’язань з плати за землю, податку на нерухоме майно, платники мають повідомити контролюючий орган.
Про це нагадує ГУ ДПС у Вінницькій області.
Платники податків повинні подати до контролюючого органу заяву та підтверджуючі документи в електронній формі шляхом надсилання через електронний кабінет.
Читайте також
Також можна подати заяву у паперовій формі до контролюючого органу за місцем податкової адреси або будь-якого сервісного центру контролюючого органу.
Ще один метод поданння такого повідомлення — це надсилання поштою.
При цьому, у разі подання заяви до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, розгляд здійснює контролюючий орган, до якого подано заяву.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.