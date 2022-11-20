Що робити платникам податків, якщо вони не можуть виконати свої податкові зобов’язання – роз’яснення ДПС — Finance.ua

Що робити платникам податків, якщо вони не можуть виконати свої податкові зобов’язання – роз’яснення ДПС Сьогодні 09:10 — Особисті фінанси

Що робити платникам податків, якщо вони не можуть виконати свої податкові зобов’язання – роз’яснення ДПС

У разі неможливості виконання свого податкового зобов’язання, зокрема, щодо сплати податкових зобов’язань з плати за землю, податку на нерухоме майно, платники мають повідомити контролюючий орган.

Про це нагадує ГУ ДПС у Вінницькій області.

Платники податків повинні подати до контролюючого органу заяву та підтверджуючі документи в електронній формі шляхом надсилання через електронний кабінет.

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Також можна подати заяву у паперовій формі до контролюючого органу за місцем податкової адреси або будь-якого сервісного центру контролюючого органу.

Ще один метод поданння такого повідомлення — це надсилання поштою.

При цьому, у разі подання заяви до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, розгляд здійснює контролюючий орган, до якого подано заяву.

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