Гетманцев анонсував зміни до правил блокування податкових накладних — Finance.ua

Гетманцев анонсував зміни до правил блокування податкових накладних Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Гетманцев анонсував зміни до правил блокування податкових накладних

Міністерство фінансів уже цього тижня представить зміни, які дозволять зменшити кількість заблокованих податкових накладних.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає «Мінфін».

«Як відомо, у жовтні уряд підтримав пропозицію Мінфіну щодо зміни алгоритмів блокування податкових накладних, внісши зміни до постанови № 1165. У зв’язку з цим, кількість заблокованих накладних збільшилася у двічі. Статистика наступна: у вересні кількість заблокованих накладних була 0,8%, у листопаді така кількість зросла удвічі — 1,63%», — зауважив Гетманцев.

Читайте також В Україні спростили приватизацію держмайна під податковою заставою: Зеленський підписав закон

Він наголосив, що це створює відчутні проблеми для бізнесу, хоча відсоток заблокованих накладних зараз вже йде на спад — станом на 18 листопада заблоковано вже 1,12% накладних.

«Тому у Комітеті на прохання бізнесу вже провели декілька зустрічей з представниками бізнесу, експертами та Мінфіном як ініціатором змін щодо вдосконалення системи блокування податкових накладних вбік пом’якшення критеріїв. Відповідні зміни повинні бути представлені Мінфіном цього тижня», — додав Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.