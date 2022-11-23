Гетманцев анонсував зміни до правил блокування податкових накладних — Finance.ua

Гетманцев анонсував зміни до правил блокування податкових накладних
Міністерство фінансів уже цього тижня представить зміни, які дозволять зменшити кількість заблокованих податкових накладних.
Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає «Мінфін».
«Як відомо, у жовтні уряд підтримав пропозицію Мінфіну щодо зміни алгоритмів блокування податкових накладних, внісши зміни до постанови № 1165. У зв’язку з цим, кількість заблокованих накладних збільшилася у двічі. Статистика наступна: у вересні кількість заблокованих накладних була 0,8%, у листопаді така кількість зросла удвічі — 1,63%», — зауважив Гетманцев.
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Він наголосив, що це створює відчутні проблеми для бізнесу, хоча відсоток заблокованих накладних зараз вже йде на спад — станом на 18 листопада заблоковано вже 1,12% накладних.
«Тому у Комітеті на прохання бізнесу вже провели декілька зустрічей з представниками бізнесу, експертами та Мінфіном як ініціатором змін щодо вдосконалення системи блокування податкових накладних вбік пом’якшення критеріїв. Відповідні зміни повинні бути представлені Мінфіном цього тижня», — додав Гетманцев.
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