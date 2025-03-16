Торгівля України на початку року: імпорт майже удвічі перевищив експорт — Finance.ua

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Торгівля України на початку року: імпорт майже удвічі перевищив експорт

Казна та Політика
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Торгівля України на початку року: імпорт майже удвічі перевищив експорт
Торгівля України на початку року: імпорт майже удвічі перевищив експорт
Протягом січня — лютого 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $11,3 млрд, а експортували — на $6,3 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $8,6 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.
Про це повідомили у Державній митній службі.
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Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-лютому 2025 року склало 0,49 дол/кг.

З яких країн експортували та імпортували найбільше

За даними митниці, країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $2,6 млрд, Польща — $1 млрд і Німеччина — $841 млн.
Експортували з України найбільше до Польщі — на $714 млн, Іспанії — на $464 млн, Італії — на $449 млн.
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У загальних обсягах ввезених у січні-лютому товарів 67% склали такі категорії товарів:
  • машини, устаткування та транспорт — $4,3 млрд (26,3 млрд грн митних платежів сплачено до бюджету);
  • продукція хімічної промисловості — $2 млрд (15,8 млрд грн);
  • паливно-енергетичні — $1,4 млрд (26,8 млрд грн).
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
  • продовольчі товари — $3,7 млрд;
  • метали та вироби з них — $624 млн;
  • машини, устаткування та транспорт — $568 млн.
Торгівля України на початку року: імпорт майже удвічі перевищив експорт
За січень — лютий 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 41,2 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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