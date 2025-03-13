Україна планує вихід на 31 новий експортний ринок — Finance.ua
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Україна планує вихід на 31 новий експортний ринок

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Держпродспоживслужба розпочала роботу по 31 новому ринку, на які українські підприємства хочуть експортувати.
Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук.
Очільник відомства зазначив, що минулого року дозвіл на експорт продукції до ЄС отримали 22 вітчизняні виробники харчових продуктів. Зокрема, із них 12 — це виробники м’яса птиці та продукції з нього, 3 — рибопереробні підприємства та 5 — молокопереробних.
Для виробників меду також була проведена «переакредитація», адже з листопада минулого року в ЄС запроваджений перелік підприємств — імпортерів меду. За результатами проведених інспекцій, до цього переліку увійшли 28 українських виробників та переробників меду.
Крім того, торік було затверджено 39 експортних потужностей з виробництва неїстівних продуктів тваринного походження, з яких 8 підприємств вперше потрапили до реєстру, а для 31 підприємства розширено асортимент неїстівних продуктів та країни експорту.
Ткачук також відзначив, що українські виробники переорієнтовуються на країни Африки, Близького Сходу та Китай, зокрема у зв’язку з квотами на певні групи товарів у ЄС. Попри це, якщо український бізнес хоче виходити на інші нові ринки, у Держпродспоживслужбі готові допомогти.
Голова відомства прогнозує, що цього року вдасться відкрити не менше, а може й більше ринків, аніж у 2024 році. Наразі Україна має право на експорт аграрної продукції за 364 торговельними напрямками.
За матеріалами:
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