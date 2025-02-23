Торгівля агропродукцією між Україною та ЄС сягнула рекордних $17 млрд — Finance.ua

Торгівля агропродукцією між Україною та ЄС сягнула рекордних $17 млрд Сьогодні 07:07 — Аграрний ринок

Торгівля агропродукцією між Україною та ЄС сягнула рекордних $17 млрд

Євросоюз лишається основним постачальником агропродукції в Україну. У 2024 році взаємна торгівля сільгосптоварами між Україною та ЄС досягла рекордного рівня — майже $17 млрд.

Про це пише Infagro.

Читайте також Експорт зерна майже досягнув 28 млн тонн

Це найвищий показник за період дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та на 3% перевищує попередній рекорд 2022 року, що становив $16,5 млрд.

Основні європейські партнери України

За підсумками року позитивне сальдо для України становило близько $9,0 млрд.

При цьому основними європейськими партнерами України стали: Іспанія, Польща, Нідерланди, Німеччина, Італія, Румунія, Франція та Бельгія. На ці країни припало 80% загального торговельного обороту агропродукції між Україною та ЄС.

Читайте також Аграрії просять продовжити оновлення статусу критичності до кінця березня

Обсяг імпорту агропродукції з ЄС до України у 2024 році становив $4,0 млрд, що на 9% більше, ніж у 2023 році.

Структура імпорту залишається менш вираженою, ніж у експорті.

При цьому найзначніші обсяги припадають на такі групи товарів:

напої — 484 млн доларів;

харчові продукти, екстракти та концентрати — 405 млн доларів;

тютюнові вироби — 385 млн. доларів;

кормові продукти для тварин, залишки та відходи — 356 млн. доларів;

какао та шоколадні вироби — 289 млн. доларів.

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.