Торгівля агропродукцією між Україною та ЄС сягнула рекордних $17 млрд — Finance.ua
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Торгівля агропродукцією між Україною та ЄС сягнула рекордних $17 млрд

Аграрний ринок
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Торгівля агропродукцією між Україною та ЄС сягнула рекордних $17 млрд
Торгівля агропродукцією між Україною та ЄС сягнула рекордних $17 млрд
Євросоюз лишається основним постачальником агропродукції в Україну. У 2024 році взаємна торгівля сільгосптоварами між Україною та ЄС досягла рекордного рівня — майже $17 млрд.
Про це пише Infagro.
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Це найвищий показник за період дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та на 3% перевищує попередній рекорд 2022 року, що становив $16,5 млрд.

Основні європейські партнери України

За підсумками року позитивне сальдо для України становило близько $9,0 млрд.
При цьому основними європейськими партнерами України стали: Іспанія, Польща, Нідерланди, Німеччина, Італія, Румунія, Франція та Бельгія. На ці країни припало 80% загального торговельного обороту агропродукції між Україною та ЄС.
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Обсяг імпорту агропродукції з ЄС до України у 2024 році становив $4,0 млрд, що на 9% більше, ніж у 2023 році.
Структура імпорту залишається менш вираженою, ніж у експорті.
При цьому найзначніші обсяги припадають на такі групи товарів:
  • напої — 484 млн доларів;
  • харчові продукти, екстракти та концентрати — 405 млн доларів;
  • тютюнові вироби — 385 млн. доларів;
  • кормові продукти для тварин, залишки та відходи — 356 млн. доларів;
  • какао та шоколадні вироби — 289 млн. доларів.
За матеріалами:
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