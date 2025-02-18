Аграрії просять продовжити оновлення статусу критичності до кінця березня — Finance.ua

Аграрії просять продовжити оновлення статусу критичності до кінця березня Сьогодні 21:22 — Аграрний ринок

Аграрії просять продовжити оновлення статусу критичності до кінця березня

Аграрний сектор гостро потребує продовження терміну оновлення статусу критично важливих підприємств, щоб забезпечити стабільну роботу галузі у весняний сезон.

Про це у телеефірі заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, повідомляє пресслужба ВАР

Він зазначив, що в результаті кібератаки значна кількість заявок на бронювання просто не була вчасно опрацьована. Через технічні труднощі багато аграрних підприємств опинилися у ситуації, коли вони не змогли своєчасно подати документи, що ставить під загрозу проведення посівної кампанії. Наразі через велику кількість заявок їхня обробка у Міністерстві аграрної політики та продовольства затримується.

«Ми втрачаємо можливість бронювання для тисяч аграрних підприємств, що означає нестачу робочих рук під час активної фази посівної кампанії. Особливо критично це для таких спеціальностей, як трактористи та комбайнери, яких і так не вистачає. Саме тому ми звертаємося до уряду з проханням продовжити термін оновлення статусу критичних підприємств до 31 березня, щоб забезпечити стабільність аграрного виробництва», — додав Марчук.

У ВАР очікують, що найближчим часом Міністерство економіки подасть пропозицію на розгляд Кабінету Міністрів, і рішення про продовження терміну бронювання для аграрних підприємств буде ухвалене.

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