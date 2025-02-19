Експорт зерна майже досягнув 28 млн тонн — Finance.ua

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Експорт зерна майже досягнув 28 млн тонн

Аграрний ринок
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Експорт зерна майже досягнув 28 млн тонн
Експорт зерна майже досягнув 28 млн тонн
Станом на 19 лютого у 2024/2025 МР Україна експортувала 27 млн 998 тис. тонн зернових та зернобобових культур, що на 939 тис. тонн або на 3,4% більше, ніж торік.
Про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Станом на 19 лютого експорт української пшениці становить 11 млн 668 тис. тонн, що на 1 млн 147 тис. тонн або на 10,9% більше, ніж торік.
Також українські аграрії експортували 2 млн 109 тис. тонн ячменю і 10,8 тис. тонн жита.
Експорт української кукурудзи становив 13 млн 784 тис. тонн, що на 941 тис. тонн або на 6,8% менше, ніж торік.
Крім того, за кордон відправили 46,1 тис. тонн борошна (або 61,5 тис. тонн в перерахунку на зерно), що на 25,6 тис. тонн або у 1,55 рази менше, ніж торік.
Нагадаємо, частка агропродукції в загальному експорті України становить 64%.
За матеріалами:
agrotimes.ua
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