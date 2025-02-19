Експорт зерна майже досягнув 28 млн тонн — Finance.ua

Експорт зерна майже досягнув 28 млн тонн Сьогодні 20:20 — Аграрний ринок

Експорт зерна майже досягнув 28 млн тонн

Станом на 19 лютого у 2024/2025 МР Україна експортувала 27 млн 998 тис. тонн зернових та зернобобових культур, що на 939 тис. тонн або на 3,4% більше, ніж торік.

Про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Станом на 19 лютого експорт української пшениці становить 11 млн 668 тис. тонн, що на 1 млн 147 тис. тонн або на 10,9% більше, ніж торік.

Також українські аграрії експортували 2 млн 109 тис. тонн ячменю і 10,8 тис. тонн жита.

Експорт української кукурудзи становив 13 млн 784 тис. тонн, що на 941 тис. тонн або на 6,8% менше, ніж торік.

Крім того, за кордон відправили 46,1 тис. тонн борошна (або 61,5 тис. тонн в перерахунку на зерно), що на 25,6 тис. тонн або у 1,55 рази менше, ніж торік.

Нагадаємо, частка агропродукції в загальному експорті України становить 64%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.