ТОП-7 порад, як розвинути корисні фінансові навички — Finance.ua

ТОП-7 порад, як розвинути корисні фінансові навички Сьогодні 20:58 — Особисті фінанси

ТОП-7 порад, як розвинути корисні фінансові навички

Дуже важливо сформувати свої фінансові звички не тоді, коли у вас є вже багато грошей, а тоді, коли ви вчитесь розпоряджатись невеликими першими грошима та заробітками.

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Фінкульт розповів як почати будувати фінансовий фундамент, який триматиме вас потім, коли грошей стане більше.

Ведіть облік кожної гривні

Записуйте доходи і всі витрати щодня — навіть 10 грн на каву. Це допоможе проконтролювати, куди саме зникають гроші. Усвідомлення — перший крок до контролю власних фінансів.

Правило «заплати собі першому»

Отримали стипендію, підробіток, кешбек — відкладіть хоча б 5% чи 10%. Автоматично. Це створить «фінансову подушку безпеки», яка надасть впевненість та свободу.

Вчіться казати «ні» імпульсивним витратам

Якщо побачили акцію, знижку, то зробіть паузу в 72 години перед спонтанною покупкою, і тоді вирішуйте, чи потрібна вона вам.

Визначте свій «фінансовий мінімум»

Порахуйте, скільки вам потрібно на базові речі: їжу, транспорт, комуналку. Все, що понад є можливістю інвестиції в майбутнє: навчання, курси, заощадження.

Започаткуйте «фінансову звичку № 1» на 5 хвилин в день

Щодня отримуйте впродовж 5 хвилин нову інформацію з фінансової грамотності: статтю, подкаст або відео. Малими кроками ви будете знати більше за кілька місяців.

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Уникайте боргів

Нагмагайтеся не влазити в кредити «до зарплати» та розстрочки на розваги. Якщо вже є борг, то складіть чіткий план його закриття. Вчасне повернення боргів — теж фінансова звичка.

Шукайте дохід, а не економію на всьому

Потрібно не менше витрачати, а більше заробляти. Перегляньте власні професійні вміння — можливо, вже сьогодні ви можете розпочати репетиторство, фріланс або онлайн-продажі.

Раніше ми писали , як правильно просити про підвищення зарплати. Важливо обрати правильний момент, щоб досягти успіху. Наприклад, просити підвищення зарплати можна після завершення важливого проєкту, де ви показали відчутний результат.

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