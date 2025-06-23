ТОП-7 порад, як розвинути корисні фінансові навички — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-7 порад, як розвинути корисні фінансові навички

Особисті фінанси
27
ТОП-7 порад, як розвинути корисні фінансові навички
ТОП-7 порад, як розвинути корисні фінансові навички
Дуже важливо сформувати свої фінансові звички не тоді, коли у вас є вже багато грошей, а тоді, коли ви вчитесь розпоряджатись невеликими першими грошима та заробітками.
Читайте також
Фінкульт розповів як почати будувати фінансовий фундамент, який триматиме вас потім, коли грошей стане більше.
  • Ведіть облік кожної гривні
Записуйте доходи і всі витрати щодня — навіть 10 грн на каву. Це допоможе проконтролювати, куди саме зникають гроші. Усвідомлення — перший крок до контролю власних фінансів.
  • Правило «заплати собі першому»
Отримали стипендію, підробіток, кешбек — відкладіть хоча б 5% чи 10%. Автоматично. Це створить «фінансову подушку безпеки», яка надасть впевненість та свободу.
  • Вчіться казати «ні» імпульсивним витратам
Якщо побачили акцію, знижку, то зробіть паузу в 72 години перед спонтанною покупкою, і тоді вирішуйте, чи потрібна вона вам.
  • Визначте свій «фінансовий мінімум»
Порахуйте, скільки вам потрібно на базові речі: їжу, транспорт, комуналку. Все, що понад є можливістю інвестиції в майбутнє: навчання, курси, заощадження.
  • Започаткуйте «фінансову звичку № 1» на 5 хвилин в день
Щодня отримуйте впродовж 5 хвилин нову інформацію з фінансової грамотності: статтю, подкаст або відео. Малими кроками ви будете знати більше за кілька місяців.
Читайте також
  • Уникайте боргів
Нагмагайтеся не влазити в кредити «до зарплати» та розстрочки на розваги. Якщо вже є борг, то складіть чіткий план його закриття. Вчасне повернення боргів — теж фінансова звичка.
  • Шукайте дохід, а не економію на всьому
Потрібно не менше витрачати, а більше заробляти. Перегляньте власні професійні вміння — можливо, вже сьогодні ви можете розпочати репетиторство, фріланс або онлайн-продажі.
Місце для вашої реклами
Раніше ми писали, як правильно просити про підвищення зарплати. Важливо обрати правильний момент, щоб досягти успіху. Наприклад, просити підвищення зарплати можна після завершення важливого проєкту, де ви показали відчутний результат.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems