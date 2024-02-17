ТОП-7 місць для «прохолодного» відпочинку влітку 2024 (фото) — Finance.ua
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ТОП-7 місць для «прохолодного» відпочинку влітку 2024 (фото)

Світ
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Відновлення туризму в Європі після пандемії продовжується швидкими темпами. Готелі, туроператори та авіакомпанії фіксують нові рекорди.
При цьому для відпочинку цього літа експерти пропонують «прохолодні» Канарські острови або польське балтійське узбережжя.
Про це пише The Independent.
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Остенде, Бельгія

  • Середня температура в серпні: 21 °C.
  • Середня мінімальна температура в серпні: 15 °C.
ТОП-7 місць для «прохолодного» відпочинку влітку 2024 (фото)
Незважаючи на те, що Брюссель найбільше відомий своїм шоколадом, пивом, можна відвідати найбільший у Фландрії, Остенде, щоб провести ранок, катаючись на кайтсерфінгу.
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Ла Гомера, Канарські острови

  • Середня температура в серпні: 28 °C.
  • Середня мінімальна температура в серпні: 21 °C.
ТОП-7 місць для «прохолодного» відпочинку влітку 2024 (фото)
У той час як материкова Іспанія потерпає від спеки влітку, береговий бриз Атлантичного океану, що дме через Канарські острови, благословляючи приємну цілорічну Ла-Гомеру, запрошує відпочиваючих насолодитися пішим туризмом. Також тут можна поласувати омаром і «мармеладним» кроликом.

Тарту, Естонія

ТОП-7 місць для «прохолодного» відпочинку влітку 2024 (фото)
Тарту, культурна столиця 2024 року, має ідеальний клімат для знайомства з Естонією. Тут є елегантна Ратушна площа, організована для масових заходів, вишуканий Естонський національний музей і баржі на річці Емайїгі.
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Сопот, Польща

Польське узбережжя Балтійського моря — ідеальне місце для пляжного відпочинку.
  • Середня температура в серпні: 22 °C.
  • Середня мінімальна температура в серпні: 12 °C.
ТОП-7 місць для «прохолодного» відпочинку влітку 2024 (фото)
Набережний Сопот, у регіоні Труймясто «Балтійської Рив'єри», є доступною альтернативою популярним курортам. Місцеві жителі дуже полюбляють Сопот за його пляжне нічне життя.

Зюльт, Німеччина

Мікроклімат і світлі піски Північно-Фризьких островів користуються популярністю серед обізнаних німецьких мандрівників.
  • Середня температура в серпні: 20 C.
  • Середня мінімальна температура в серпні: 16 C.
ТОП-7 місць для «прохолодного» відпочинку влітку 2024 (фото)
М’який мікроклімат Північно-Фризьких островів, смугасті плетені сидіння і незайманий світлий пісок приваблюють мандрівників на західне узбережжя Зюльта. Котеджі з солом’яними стріхами та півострови, розкидані біля маяків, роблять цей приємний пляжний відпочинок незабутнім.

Озеро Блед, Словенія

Привабливі льодовикові води Бледа допоможуть вам зберегти прохолоду.
  • Середня температура в серпні: 28 °C.
  • Середня мінімальна температура в серпні: 16 °C.
ТОП-7 місць для «прохолодного» відпочинку влітку 2024 (фото)
Найвідоміша пам’ятка Словенії виблискує під літнім сонцем, а привабливі бірюзові льодовикові води озера Блед допоможуть вам зберегти прохолоду під час підйому до середньовічного Бледського замку та романтичних рядів навколо фантастичного острова.

Машику, Мадейра

Машику був першою столицею Мадейри.
  • Середня температура в серпні: 26 °C.
  • Середня мінімальна температура в серпні: 21 °C.
ТОП-7 місць для «прохолодного» відпочинку влітку 2024 (фото)
Затиснутий між горами крайній схід Машику має штучний пляж, доглянуті сади та теракотові дахи.

Довідка Finance.ua:

  • Найкращі показники за 10 років: туризм у Європі без росіян. Високі показники у туристичній галузі у 2023 році фіксуються незважаючи на фактори, які мали б стримувати туризм: інфляція та зростання цін у Європі, спека та пожежі у Середземномор'ї. Особливість цього туристичного буму в тому, що він відбувається на тлі різкого скорочення кількості російських туристів в Європі і потоку китайських мандрівників, що мало відновився.
  • Найчастіше українці бронюють авіа-тури в Єгипет та Туреччину. Обидва напрямки входять в ТОП-10 як протягом літнього сезону (Туреччина — лідер, а Єгипет — друге місце), так і взимку (Єгипет — лідер, а Туреччина посідає 9 сходинку).
  • З дітьми найчастіше подорожували в Єгипет (22 257 дітей), Туреччину (20 419 дітей) та Грецію (2759 дітей). Щоправда, це лише в абсолютних цифрах, а якщо подивитись співвідношення кількості дорослих та дітей, то лідером буде Болгарія — тут в середньому на кожних двох дорослих туристів подорожувала одна дитина.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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