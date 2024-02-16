Україні знадобиться $9 млрд для відновлення туризму і культурних об'єктів — ЮНЕСКО Сьогодні 06:01

Україні знадобиться $9 млрд для відновлення туризму і культурних об'єктів — ЮНЕСКО

За оцінками ЮНЕСКО, Україні знадобиться майже 9 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття, щоб відбудувати свої культурні об'єкти та відродити туристичну галузь після повномасштабного вторгнення росії.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни, культурний і туристичний сектори України втратили понад 19,6 мільярда доларів.

Тоді як загальні збитки від руйнувань культурних об'єктів та тисяч інших культурних цінностей по всій країні сягають близько $3,5 млрд.

Бойові дії завдали шкоди 341 культурному об'єкту, зокрема в столиці України Києві, а також у Львові та Одесі.

У ЮНЕСКО заявили, що навмисне знищення об'єктів культурної спадщини, зокрема релігійних споруд та артефактів, можуть розцінити як воєнний злочин.

Міжнародний кримінальний суд вперше висунув звинувачення у воєнних злочинах, пов’язаних із цілеспрямованими нападами на історичні релігійні пам’ятники та будівлі, у справі щодо Малі у 2015 році.

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