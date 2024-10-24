ТОП-5 доступних пікапів, які варто придбати (фото, ціна) — Finance.ua

ТОП-5 доступних пікапів, які варто придбати (фото, ціна) Сьогодні 19:03 — Технології&Авто

Експерти gobankingrates окреслили п’ять найдоступніших вантажівок 2024 року, які варто придбати, та описали їх характеристики.

Ford Maverick

Ford Maverick

Ford Maverick пропонує різноманітні варіанти двигунів і комплектації, що забезпечує неперевершену розкіш за доступною ціною.

Ціни на моделі 2024 року починаються з 23 920 доларів, а на моделі 2025 року — від 26 295 доларів.

Ця вантажівка компактна, що робить її чудовою для подорожей містом без шкоди для всіх можливостей вантажівки. З технологією другого пілота, буксирною здатністю 4000 фунтів і вбудованими відсіками для зберігання речей у кузові вантажівки Ford Maverick 2024 року стане чудовим варіантом для вашої наступної покупки вантажівки.

Toyota Tacoma

Toyota Tacoma

Toyota Tacoma — це оновлене четверте покоління Tacoma з акцентом на позашляхових варіантах.

Базові моделі Tacoma 2024 року стартують від 31 500 доларів.

Ця вантажівка ідеально підходить для завзятих туристів, які будь-якої хвилини можуть вирушити в дорогу. Завдяки функціям преміум-класу, таким як багатоважільна задня підвіска та механізми від’єднання стабілізатора, ви можете бути впевнені, що ваша вантажівка зможе впоратися з будь-якою складною місцевістю, не спустошуючи свій гаманець.

Chevrolet Colorado

Chevrolet Colorado

Chevrolet Colorado — це ідеальна вантажівка середнього розміру, яка забезпечує поєднання буксирувальної здатності та можливостей пересування по бездоріжжю без розміру Silverado.

Базові моделі 2024 року починаються з 31 900 доларів США, тоді як ціна базової моделі 2025 року становить близько 32 000 доларів США.

Chevrolet Colorado оснащено 2,7-літровим чотирициліндровим двигуном із турбонаддувом, який забезпечує достатньо потужності для буксирування причепів, кемперів і човнів.

Nissan Frontier

Nissan Frontier

Nissan Frontier — ще один пікап середнього розміру, який забезпечує комфорт і клас за доступною ціною. Ця вантажівка ідеально підходить для тих, хто хоче отримати характеристики вантажівки без шкоди для безпеки. Завдяки автоматичному екстреному гальмуванню та моніторингу переднього зіткнення ця вантажівка вирізняється безпекою, водночас забезпечуючи базові характеристики вантажівки, такі як просторе ліжко та можливості буксирування.

Ціни на модель Frontier 2024 року починаються з 30 510 доларів, тоді як ціна на модель 2025 року трохи вища — 32 050 доларів.

GMC Canyon

GMC Canyon

GMC Canyon є чудовим варіантом для молоді, оскільки він часто має менші страхові внески. Ця вантажівка поєднує в собі бездоріжжя та потужність. З крутним моментом до 430 фунтів і потужністю до 310 кінських сил, GMC Canyon має велику потужність.

Ціна на GMC Canyon 2024 року стартує з 36 300 доларів, тоді як базова ціна моделі 2025 року становить 38 500 доларів.

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