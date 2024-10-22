ТОП-10 найкомфортніших кросоверів та позашляховиків 2024 року (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-10 найкомфортніших кросоверів та позашляховиків 2024 року (інфографіка)

Технології&Авто
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ТОП-10 найкомфортніших кросоверів та позашляховиків 2024 року (інфографіка)
ТОП-10 найкомфортніших кросоверів та позашляховиків 2024 року (інфографіка)
Кросовери та позашляховики цінують насамперед за універсальність та високу прохідність, а також комфорт. Які сучасні моделі SUV-сегмента є найкомфортнішими, розповіли експерти порталу HotCars.
Перше місце в рейтингу найкомфортніших позашляховиків 2024 дісталося GMC Hummer EV. Він може похизуватися просторим комфортним салоном, адаптивною пневмопідвіскою, підігрівом керма, передніми сидіннями з підігрівом та вентиляцією, а також фірмовою системою автономного водіння Super Cruise. GMC Hummer EV оснащений дво- або тримоторною силовою установкою потужністю від 570 до 830 к.с. і коштує від 96 550 доларів.
ТОП-10 найкомфортніших кросоверів та позашляховиків 2024 року (інфографіка)
Друге місце зайняв Buick Enclave із 3,6-літровим 310-сильним двигуном та стартовою ціною 43 900 доларів. За словами журналістів, ця модель поряд з Chevy Traverse і GMC Acadia виводить комфорт і розкіш позашляховиків General Motors на новий рівень.
Замикає «трійку» лідерів новий Chevrolet Tahoe, який сьогодні можна купити щонайменше за 56 200 доларів. Автомобіль пропонується з кількома силовими установками на вибір, серед яких 3,0-літровий турбодизельний агрегат та потужний 6,2-літровий бензиновий V8.

Довідка Finance.ua:

  • Зменшилась частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у вересні 2023 р. вони охоплювали 46% ринку нових авто, то зараз — 37%. Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер MAZDA CX5.
  • За 9 місяців 2024 року в Україні було зареєстровано майже 33,5 тис. вживаних легковиків із США.
  • Лідерами за реєстрацією електромобілів в Україні є Львівська область, Київська область та місто Київ. Про це повідомляє«Укравтопром». Як йдеться в повідомленні, у вересні український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV).

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За матеріалами:
Finance.ua
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