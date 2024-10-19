Лідери продажів електрокарів: найбільші регіональні ринки вересня в Україні — Finance.ua
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Лідери продажів електрокарів: найбільші регіональні ринки вересня в Україні

Технології&Авто
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Лідери продажів електрокарів: найбільші регіональні ринки вересня в Україні
Лідери продажів електрокарів: найбільші регіональні ринки вересня в Україні
Лідерами за реєстрацією електромобілів в Україні є Львівська область, Київська область та місто Київ.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Як йдеться в повідомленні, у вересні український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV).
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
  • Львівська область — 605 од. (91% вживані);
  • місто Київ — 584 од. (61% вживані);
  • Київська обл. — 333 од. (65% вживані);
  • Дніпропетровська обл. — 303 од. (70% вживані);
  • Одеська обл. — 241 од. (80% вживані).
У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Київської обл. був Zeekr 001.

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Бестселером Львівщини став BYD Song Plus. На Дніпропетровщині — Honda M-NV. В Одеській обл. — Volkswagen ID.4.
У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
  • Tesla Model Y — у м. Києві та області.
  • Tesla Model 3 — на Львівщині.
  • Nissan Leaf — на Дніпропетровщині та Одещині.

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За матеріалами:
Finance.ua
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