Лідери продажів електрокарів: найбільші регіональні ринки вересня в Україні — Finance.ua

Лідери продажів електрокарів: найбільші регіональні ринки вересня в Україні Вчора 21:12 — Технології&Авто

Лідери продажів електрокарів: найбільші регіональні ринки вересня в Україні

Лідерами за реєстрацією електромобілів в Україні є Львівська область, Київська область та місто Київ.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Як йдеться в повідомленні, у вересні український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV).

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область — 605 од. (91% вживані);

місто Київ — 584 од. (61% вживані);

Київська обл. — 333 од. (65% вживані);

Дніпропетровська обл. — 303 од. (70% вживані);

Одеська обл. — 241 од. (80% вживані).

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Київської обл. був Zeekr 001.

Бестселером Львівщини став BYD Song Plus. На Дніпропетровщині — Honda M-NV. В Одеській обл. — Volkswagen ID.4.

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

Tesla Model Y — у м. Києві та області.

Tesla Model 3 — на Львівщині.

Nissan Leaf — на Дніпропетровщині та Одещині.

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