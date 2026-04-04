ТОП-5 «червоних прапорців» у вакансіях 04.04.2026, 13:16 — Особисті фінанси

Як не потрапити на небезпечну вакансію: поради від Служби зайнятості

Шукати роботу сьогодні означає не лише знаходити можливості, а й уникати пасток недобросовісних роботодавців: від шахрайських схем до дискримінаційних умов праці.

У Державні службі зайнятості розповіли про основні «червоні прапорці», на які варто звертати увагу.

1. Шахрайські схеми

Соцмережі заполонили занадто «солодкі» пропозиції роботи: «лише кілька годин роботи на день із дому і ви можете отримувати до 1 тисячі доларів на тиждень» або «робота в офісі менеджером з продажу без досвіду роботи».

Експерти зазначають, практично всі такі оголошення створені для виманювання коштів, а не для забезпечення роботою.

Перший «червоний прапорець» — пропозиція інвестувати в сумнівне навчання чи товари на продаж, а також прохання заплатити за оформлення певних специфічних документів.

Другий «червоний прапорець» — люди, що розкидаються такими пропозиціями, запитують банківські реквізити чи номери соціального страхування для можливості переказу ваших коштів на свої рахунки.

Іноді людей наймають для викрадення чужих даних або розсилки шахрайських повідомлень. Така «робота» має три ризики: вона неофіційна; роботодавець може зникнути у будь-який момент і не платити; і найголовніше — подібні дії передбачають кримінальну відповідальність і позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

2. «Терміново потрібні»

Якщо роботодавець намагається взяти вас на роботу «тут і зараз», не пояснює обов’язки або пропонує випробувальний термін без офіційного оформлення, а в мережі практично немає даних про компанію — це тривожний сигнал.

Зазвичай такі компанії або не дотримуються закону, використовуючи працівників задля швидкого отримання прибутку, або не мають належного досвіду та навичок роботи, через що не витримують конкуренції на ринку.

3. Сексизм та ейджизм

Експерти радять оминати вакансії, у яких зазначено «візьмемо на роботу дівчину до 25 років» або «шукаємо молодого хлопця». Вимоги, як конкретне визначення статі, віку, сімейного стану або переваги за зовнішністю заборонені чинним законодавством.

Такі умови сигналізують про майбутні утиски на роботі за вашою статтю чи віком.

До «червоних прапорців» також відносять такі питання на співбесіді: «Чи плануєте ви найближчим часом народжувати дітей?», «Чи готові ви до відряджень, у вас же сім’я?», «Це чоловіча робота, ви впевнені, що впораєтесь?», «Ви занадто молодий для такої серйозної посади», тощо.

4. Співвідношення вимог і зарплати

Високі вимоги до освіти, досвіду або знань мають винагороджуватися матеріально. Якщо посада вимагає багато, а зарплата нижча за середню на ринку, — це також «червоний прапорець».

5. Погана культура компанії

Якщо під час співбесіди інтерв’юери перебувають у стресі, скаржаться на колектив, начальство, конкурентів чи колишніх працівників — це свідчить про погану культуру компанії.

Ще один «червоний прапорець» — багаторазове перенесення дати співбесіди та непідготовленість ейчарів. Це є показником низького рівню внутрішнього управління.

