ТОП-5 авто з Китаю, що обирали українці у жовтні (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-5 авто з Китаю, що обирали українці у жовтні (інфографіка)
У жовтні українці придбали 1306 легкових авто, ввезених з Китаю, Про це повідомляє Укравтопром.
В тому числі нових авто — 878 од.; вживаних — 428 од.
ОАвтомобілі китайського походження охопили 15% жовтневого ринку нових легковиків.
В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» залишається у межах 2%.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі - 84%.
Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2023 року Китай став найбільшим у світі експортером автомобілів. КНР навіть вдалося випередити японських автовиробників. Тривалий час лідером серед найбільших у світі експортерів автомобілів залишалася Японія. Тепер першу позицію вперше зайняв Китай.
Топ 10 китайських автовиробників за експортом автомобілів:
- SAIC;
- Chery;
- Tesla;
- Geely;
- Great Wall;
- DongFeng;
- Changan;
- BYD;
- BAIC;
- JAC.
Довідка Finance.ua:
- У серпні 2023 року кількість нових і вживаних імпортних машин made in China перетнула позначку в тисячу штук, що виявилося найбільшим показником із початку повномасштабного вторгнення. У серпні український автопарк поповнився на 1077 автомобілів з китайським VIN, що виявилося на 21,4% більше, ніж у липні-2023, та удвічі більше, ніж у серпні-2022. З початку повномасштабного вторгнення такий показник виявився найбільшим.
- Нове дослідження iSeeCars показало, які вживані автомобілі подешевшали менше за останні п’ять років. Лідером є Porsche 911, який з 2018 року в середньому подешевшав лише на 9,3%, або 18 094 долари. Друге місце посів Porsche 718 Cayman, який втратив 17,6%.
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