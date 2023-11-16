ТОП-5 авто з Китаю, що обирали українці у жовтні (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-5 авто з Китаю, що обирали українці у жовтні (інфографіка)

Фондовий ринок
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ТОП-5 авто з Китаю, що обирали українці у жовтні (інфографіка)
ТОП-5 авто з Китаю, що обирали українці у жовтні (інфографіка)
У жовтні українці придбали 1306 легкових авто, ввезених з Китаю, Про це повідомляє Укравтопром.
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В тому числі нових авто — 878 од.; вживаних — 428 од.
ОАвтомобілі китайського походження охопили 15% жовтневого ринку нових легковиків.
В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» залишається у межах 2%.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі - 84%.
ТОП-5 авто з Китаю, що обирали українці у жовтні (інфографіка)
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Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2023 року Китай став найбільшим у світі експортером автомобілів. КНР навіть вдалося випередити японських автовиробників. Тривалий час лідером серед найбільших у світі експортерів автомобілів залишалася Японія. Тепер першу позицію вперше зайняв Китай.
Топ 10 китайських автовиробників за експортом автомобілів:
  1. SAIC;
  2. Chery;
  3. Tesla;
  4. Geely;
  5. Great Wall;
  6. DongFeng;
  7. Changan;
  8. BYD;
  9. BAIC;
  10. JAC.

Довідка Finance.ua:

  • У серпні 2023 року кількість нових і вживаних імпортних машин made in China перетнула позначку в тисячу штук, що виявилося найбільшим показником із початку повномасштабного вторгнення. У серпні український автопарк поповнився на 1077 автомобілів з китайським VIN, що виявилося на 21,4% більше, ніж у липні-2023, та удвічі більше, ніж у серпні-2022. З початку повномасштабного вторгнення такий показник виявився найбільшим.
  • Нове дослідження iSeeCars показало, які вживані автомобілі подешевшали менше за останні п’ять років. Лідером є Porsche 911, який з 2018 року в середньому подешевшав лише на 9,3%, або 18 094 долари. Друге місце посів Porsche 718 Cayman, який втратив 17,6%.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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