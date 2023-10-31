Китайський виробник електромобілів BYD перевершив жовтневі показники Tesla — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китайський виробник електромобілів BYD перевершив жовтневі показники Tesla

Фондовий ринок
28
Китайський виробник електромобілів BYD перевершив жовтневі показники Tesla
Китайський виробник електромобілів BYD перевершив жовтневі показники Tesla
У жовтні акції китайської компанії з виробництва електромобілів BYD зросли приблизно на 1%, випередивши Tesla, показники якої впали на 17%.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що аналітики підвищили свої прогнози щодо прибутків китайської компанії до рекордно високого рівня з моменту її попереднього квартального звіту цього місяця.
Крім того, видання підкреслює, що BYD, ймовірно, досягла рекордно високих продажів, попри посилення конкуренції та загальне уповільнення попиту китайських електромобілів.
Читайте також
BYD за останній квартал продала понад 822 тис. авто, включно з гібридами, що допомогло їй закріпити статус найпродаванішої марки у Китаї.
На початку цього місяця Маск заявив, що зростання відсоткових ставок у США негативно позначилося на його продажах.
«Результати Tesla також страждають від багатомісячної цінової війни, яку вона ініціювала, намагаючись підігріти попит. Аналітики знижують свої оцінки прибутку на акцію для американського виробника, в той час, як перспективи для BYD зростають», — йдеться в повідомленні.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.