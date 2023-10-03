BYD обійшов Ford за кількістю проданих авто — Finance.ua
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BYD обійшов Ford за кількістю проданих авто

Фондовий ринок
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BYD обійшов Ford за кількістю проданих авто
BYD обійшов Ford за кількістю проданих авто
BYD змінив Ford на 4-й позиції найбільш продаваних автомобільних брендів у світі.
Згідно зі звітом TrendForce, у серпні продажі автомобілів у світі склали 5,55 млн од., що приблизно на 1% більше, ніж у липні.
Склад 10 найкращих автобрендів залишився таким, як і минулого місяця, у трійку лідерів потрапили Toyota, Volkswagen і Honda.
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Водночас китайський автовиробник BYD змінив Ford на четвертому місці.
Продажі BYD у серпні зросли на 5% порівняно з попереднім місяцем, а його частка на ринку була лише на 0,1% меншою за частку Honda, що посіла третє місце.
Ford опустився на 6 місце, оскільки його продажі в Європі та США впали, порівняно з попереднім місяцем.
BYD обійшов Ford за кількістю проданих авто

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За матеріалами:
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