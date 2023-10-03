BYD обійшов Ford за кількістю проданих авто — Finance.ua

BYD обійшов Ford за кількістю проданих авто Сьогодні 03:25 — Фондовий ринок

BYD обійшов Ford за кількістю проданих авто

BYD змінив Ford на 4-й позиції найбільш продаваних автомобільних брендів у світі.

Згідно зі звітом TrendForce, у серпні продажі автомобілів у світі склали 5,55 млн од., що приблизно на 1% більше, ніж у липні.

Склад 10 найкращих автобрендів залишився таким, як і минулого місяця, у трійку лідерів потрапили Toyota, Volkswagen і Honda.

Водночас китайський автовиробник BYD змінив Ford на четвертому місці.

Продажі BYD у серпні зросли на 5% порівняно з попереднім місяцем, а його частка на ринку була лише на 0,1% меншою за частку Honda, що посіла третє місце.

Ford опустився на 6 місце, оскільки його продажі в Європі та США впали, порівняно з попереднім місяцем.

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