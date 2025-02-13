ТОП-4 європейських напрямків на День святого Валентина — Finance.ua
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ТОП-4 європейських напрямків на День святого Валентина

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ТОП-4 європейських напрямків на День святого Валентина
ТОП-4 європейських напрямків на День святого Валентина
Насправді не місця прикрашають кохання, а кохання місця. Однак у деяких містах настільки красиво, що вони немов створені для закоханих та романтичних побачень.

Париж, Франція

У Парижі романтика буквально витає в повітрі. Його вузенькі вулички, затишні кафе з ароматом свіжих круасанів та виняткова архітектура роблять це місто ідеальним для закоханих. Напевно, неможливо порахувати, у скількох романах та романтичних фільмах описане це прекрасне місто. І це не дивно, адже вечірній Париж немов створений для романтичних історій.
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Якщо ви колись опинитесь у Парижі, то обов’язково прогуляйтеся набережною річки Сена та відвідайте Ейфелеву вежу, вогні якої починають мерехтіти увечері. І, з парою чи без, радимо завітати до базиліки Сакре-Кер, звідки відкривається панорама всього міста.

Венеція, Італія

Венеція є справжнім раєм для закоханих, адже там майже немає автомобілів — лише канали, вузькі вулички та романтика.
Серцем міста є площа Сан-Марко, де можна побачити величний собор, прогулятися вздовж палацу Дожів або просто насолодитися грою вуличних музикантів. Закохані можуть також загадати бажання на мосту Зітхань — за легендою, якщо поцілуватися там на заході сонця, то кохання триватиме вічно.
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Прага, Чехія

Потрапити в Прагу — це немов опинитися в казці. Її червоні дахи, старовинні будівлі й вузькі вулички створюють надзвичайно романтичну атмосферу.
Якщо будете у цьому місті, то обов’язково відвідайте Карлів міст та парк Петршин, з яких відкриваються неймовірні краєвиди на Прагу.
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Верона, Італія

Верона — це місто, де оживає найвідоміша історія кохання про Ромео і Джульєтту. Саме там стоїть будинок Джульєтти з тим самим балконом, під яким Ромео зізнавався їй у почуттях. За традицією туристи залишають листи Джульєтті або торкаються бронзової статуї для удачі в особистому житті.
Історичні площі Верони, зокрема П’яцца делле Ербе чи П’яцца Бра, немов спеціально створені для закоханих пар. У місті також є стародавній амфітеатр Арена ді Верона, де ввечері проводять оперні вистави просто неба.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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