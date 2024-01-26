ТОП-3 регіони з найдорожчими квартирами в оренду — Finance.ua

ТОП-3 регіони з найдорожчими квартирами в оренду Сьогодні 14:00 — Нерухомість

ТОП-3 регіони з найдорожчими квартирами в оренду, freepik.com

Завдяки своєму розташуванню — найвіддаленіше від зони бойових дій і найближче до західного кордону — Закарпатська область залишається найбезпечнішим регіоном України. Тому за прихистком сюди їдуть переселенці з регіонів, які масово обстрілює ворог.

За словами Романа Перегинця, голови Асоціації рієлторів України в Закарпатській області, такого шаленого попиту, як у перші місяці війни, немає, але його достатньо, щоб ціни трималися на високому рівні.

Ужгород

«Орендні ставки зростали впродовж минулого року, але зараз стабілізувалися. Так, на вторинному ринку однокімнатну квартиру можна винайняти за ціною від 8 тис. грн на місяць, двокімнатну — від 10−12 тис. грн, трикімнатну — 13−15 тис. грн. На нове сучасне житло ціни значно вищі. Однокімнатна квартира у новобудові коштує від $400, двокімнатна від — $500, трикімнатна — від $600», — уточнює він.

Ціни залежать як від самої квартири, ремонту, наповненості, так і від комплекса, його розташування, інфраструктури тощо. Скажімо, трикімнатна квартира у гарному комплексі з хорошим дорогим наповненням може коштувати навіть $1 500 на місяць.

Доволі активний в Ужгороді й ринок купівлі-продажу нерухомості. У черги покупці не шикуються, але попит є і на вторинку, і на первинку. Купують найчастіше квартири в економ- та комфорт-сегменті, але є достатньо охочих придбати й елітне житло.

«Щоб купити однокімнатну квартиру з ремонтом у новобудові, варто орієнтуватися на бюджет від $60 тис., двокімнатна обійдеться від $75 тис. На вторинці однокімнатку можна знайти за $28 тис., пристойну двокімнатну — за $40 тис.», — каже голова Асоціації рієлторів України в Закарпатській області.

Загалом, в Ужгороді ціни на квадратний метр зросли як в гривнях, так і в доларах. За оцінками експертів, зараз квартира тут коштує приблизно на 20% дорожче, ніж у 2021-му.

Львів

Ажіотажного попиту на житло у Львові вже немає. Попит і пропозиція, за словами місцевої рієлторки Інни Ганькович, відносно збалансувалися. Але якщо ще до середини минулого року люди шукали дорожче житло, з покращеними умовами, то зараз акцент змістився на дешевший сегмент.

«Зараз, за моїми спостереженнями, багато людей почали приїжджати до Львову на роботу. А оскільки зарплати тут не захмарні, то, відповідно, вони шукають житло бюджетне. Ще одна категорія шукачів недорогих квартир — це орендарі, які шукають нове житло, оскільки попереднє власники продали», — зауважує експертка.

За її словами, на ринку багато пропозицій однокімнатних квартир із орендною ставкою $600−650 на місяць. Але клієнтів на нього обмаль. Люди охочіше винаймають за 8−10 тис. грн, і на такі квартири спостерігається дефіцит.

Вартість оренди двокімнатних квартир у Львові не сильно відрізняється від однокімнатних. Ставки можуть бути, максимум, на 1−1,5 тис. грн більше.

«Якщо дивитися на 3- і 4-кімнатні квартири, то можна знайти за 13−20 тис. грн, це з дешевших варіантів. Із дорожчих, у сучасних комплексах, із ремонтом власники просять від 20 тис. грн і до $1 тис.», — каже Інна Ганькович.

На ринку купівлі-продажу також більшим попитом користуються дешевші варіанти. Житло в економ- та комфорт-сегментах із ремонтом розбирають швидко. За словами рієлторки, основний клієнт на них — це внутрішні переселенці, а також ті, хто підлягає під державні іпотечні програми.

«У старому фонді метр квадратний житла з ремонтом радянських часів коштує $800−1 000, це якщо на периферії. Якщо центр міста, то $1 300−2 000. У новобудові, введеній в експлуатацію або на фінальній стадії зведення, — від $1 500−1 600. Але тут багато що залежить від комплексу, локації та сегменту», — говорить Інна Ганькович.

За її словами, найчастіше продаються квартири в ціновому сегменті $60−70 тис. Левова частка покупців купують для себе, але з таким формулюванням, що згодом віддадуть дітям або здадуть в оренду.

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Київ

Київ втратив статус міста з найдорожчою арендою житла. Але постійний приплив переселенців забезпечує поступове зростання вартості оренди. За минулий рік, за словами генерального директора «Рієлторського об'єднання «Простор» Сергія Курганова, на деякі позиції орендні ставки збільшилися навіть до 20%.

«Вартість оренди вже вийшла на довоєнний рівень, щоправда, лише у гривневому еквіваленті, у доларовому ще недотягує», — зауважує експерт.

Невелике зростання зафіксоване вже й цього року. За даними платформи bird, медіана вартості оренди квартир в Києві збільшилась на 6%. Найпомітніше ціни змінилися на двокімнатні квартири, оренда яких зараз коштує, в середньому, 18 тис. грн на місяць, або на 10,5% більше, ніж у грудні. 3-кімнатну квартиру власники оцінюють у 30 тис. грн, що на 4,5% більше, ніж місяцем раніше. Найменше, на 1,5%, подорожчали однокімнатні, їхня вартість зупинилася на 13 тис. грн.

«Власники квартир та орендарі практично повернулися до стандартних умов укладання договорів. Терміни стали довшими — від 6 місяців або 1 року, а знижки — менші», — додає генеральний директор «Рієлторського об'єднання «Простор».

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Справи на ринку купівлі-продажу не такі жваві, як в сегменті оренди, але кількість угод поступово зростає. Найкраще себе почуває житло, яке підлягає під програми державного пільгового кредитування, тобто не старше 3 і 10 років, як це вимагають умови «єОселі» під 7% і під 3% відповідно. За словами експертів, попит на такі квартири з ремонтом підвищений, а ціни перевищують рівень 2021-го року.

Щоб купити квартиру у спальному районі Києва у старому житловому фонді, Сергій Курганов радить орієнтуватися на такі бюджети: $45 тис. — однокімнатна, $55 тис. — двокімнатна, в межах $70 тис. — трикімнатна. Біля метро такі квартири будуть приблизно на $10 тис. дорожче.

Якщо в планах купівля квартири у новобудові, то її ціна залежатиме від інфраструктури та проєкту ЖК, а також від стадії його готовності, локації, наявності чи відсутності ремонту у квартирі. В середньому, за даними порталу ЛУН, вартість квадратного метра на первинному ринку у столиці становить 48,4 тис. грн.

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