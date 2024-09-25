ТОП-3 найпопулярніших країн ЄС серед золотих віз для іноземців (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-3 найпопулярніших країн ЄС серед золотих віз для іноземців (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

ТОП-3 найпопулярніших країн ЄС серед золотих віз для іноземців (інфографіка)

Згідно з висновками фінансової консалтингової компанії Arton Capital, Угорщина, Греція та Італія мають найкращі в Європі програми «Золота віза».

Коли мова заходить про європейську схему проживання за інвестиціями, ці три країни є найбільш затребуваними схемами серед іноземних громадян.

Про це пише Schengen.News.

Що це дає

Програми «Золота віза» дозволяють іноземцям отримати дозвіл на проживання в країнах, які пропонують такі програми, в обмін на фінансові інвестиції та виконання необхідних умов.

Угорщина

Угорщина запустила свою програму «Золота віза» в 2013 році, яка приваблює велику кількість міжнародних інвесторів, ставши таким чином однією з найулюбленіших інвестиційних програм для проживання в Європі.

Схему було припинено в 2017 році. Однак 1 липня цього року уряд Угорщини вирішив знову запустити схему, яка тепер відома як Програма гостьового інвестора (GIP).

Серед причин, чому програма «Золота віза» в Угорщині викликає зростаючий інтерес з боку багатих іноземних громадян, те, що країна пропонує варіант інвестування в нерухомість, який у таких країнах, як Португалія та Іспанія, було припинено в рамках зусиль з вирішення житлової кризи.

З моменту запуску в січні 2013 року і до 31 березня 2017 року програма «Золота віза» принесла Угорщині 1,4 мільярда євро.

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Греція

Греція також відома своєю програмою «Золота віза». Однак, намагаючись впоратися з житловою кризою, грецька програма «Золота віза» зазнала нових змін, які набули чинності з 1 вересня цього року.

Серед змін було збільшення мінімальної суми, необхідної для інвестицій, здійснених за цією схемою.

Оголошуючи про нові зміни, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс сказав, що в деяких частинах країни, таких як Міконос, Санторіні та Салоніки, мінімальна сума, необхідна для Golden Visa Investments, досягне 800 000 євро.

Нещодавно прем’єр-міністр Греції також оголосив, що тепер підприємцям надаватимуть золоті візи, що дозволить іноземним громадянам отримати п’ятирічний дозвіл на проживання за рахунок інвестицій у розмірі 250 000 євро в стартапи країни.

Італія

Італійська програма «Золота віза», яка називається «Інвесторська віза для Італії», також відома серед іноземних громадян, які планують отримати дозвіл на проживання в європейських країнах за допомогою цієї програми.

Багаті іноземні громадяни мають право скористатися цією схемою, вибравши декілька запропонованих варіантів інвестування, серед яких інвестування 2 мільйонів євро в державні облігації, 500 000 євро в корпоративні облігації чи акції або щонайменше 250 000 євро в інноваційні стартапи.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, у березні 2022 року «золоті візи» та «золоті паспорти» вже були недоступні громадянам росії у таких країнах:

Чехія;

Греція;

Ірландія;

Португалія;

Мальта;

Іспанія;

Чорногорія;

Антигуа і Барбуда;

Домініканська Республіка;

Гренада;

Сент-Кітс і Невіс;

Велика Британія;

США;

Канада.

Італія припинила програму «золотих віз» для громадян росії та білорусі. Про це повідомило Міністерство підприємств і продукції країни.

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