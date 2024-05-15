ТОП-3 моделі iPhone, які будуть в тренді в 2024 — Finance.ua

ТОП-3 моделі iPhone, які будуть в тренді в 2024 15.05.2024, 00:12 — Фондовий ринок

ТОП-3 моделі iPhone, які будуть в тренді в 2024

Аналітики проаналізували ринок і назвали 3 бюджетні моделі iPhone, які будуть в тренді в поточному 2024 році.

Про це повідомив Phone Arena

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Це моделі: іPhone XR, iPhone SE 2022 і iPhone 13 мають високу якість і довгострокову підтримку оновлень за привабливими цінами.

iPhone XR

Цей телефон випущений наприкінці 2018 року, XR оснащений 6,1-дюймовим РК-дисплеєм і гарним набором камер — 12-мегапіксельною основною та 7-мегапіксельною фронтальною. Ці характеристики дозволяють знімати якісні фото, придатні для соціальних мереж.

Підтримка оновлень iOS для цієї моделі триватиме до кінця 2025 року, що робить її надійним вибором на кілька років.

iPhone SE 2022

Незважаючи на свій маленький 4,7-дюймовий екран, цей смартфон не поступається потужністю завдяки процесору Apple A15 та оптимізації iOS, які гарантують плавну роботу пристрою протягом як мінімум п’яти років. Камера та батарея досить хороші для щоденного використання.

iPhone 13

Цей варінант пропонує користувачам потужний процесор, підтримку 5G та стильний дизайн за зниженою ціною $599.

З 2021 року (коли його випустили), його вартість суттєво впала, але якість та продуктивність залишаються на високому рівні. Цей модельний ряд включає чудові камери, які майже не поступаються новітнім моделям, забезпечуючи відмінну якість знімків. Очікується, що оновлення для iPhone 13 будуть випускатися щонайменше чотири роки після його покупки.

Нагадаємо, тайванська компанія Foxconn, що є найбільшим у світі виробником електроніки за контрактом і найбільший збирач iPhone від Apple, повідомила про рекордні продажі за квітень.

Виручка від реалізації інтелектуальної споживчої електроніки, включаючи смартфони, у квітні продемонструвала «значне зростання», порівнюючи з аналогічним періодом минулого року.

Квітневий дохід сягнув 15,83 млрд доларів, що, за її словами, є найвищим показником за аналогічний період і означає зростання на 19% у річному обчисленні.

Довідка Finance.ua:

Свіжий інсайд розкрив колірну палітру всіх чотирьох моделей iPhone 16.

В останні покоління базові айфони зазвичай випускалися в п’яти кольорах корпусу, а Pro-моделі - у чотирьох. Але у 2024 році для iPhone 16/16 Plus їх буде одразу сім — до синього, рожевого, жовтого, зеленого і чорного колірного варіанту приєднається білий і фіолетовий.

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