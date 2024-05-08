Усі сім кольорів iPhone 16, включно з двома новими, показали на детальному фото — Finance.ua
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Усі сім кольорів iPhone 16, включно з двома новими, показали на детальному фото

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Усі сім кольорів iPhone 16, включно з двома новими, показали на детальному фото
Усі сім кольорів iPhone 16, включно з двома новими, показали на детальному фото
Свіжий інсайд розкрив колірну палітру всіх чотирьох моделей iPhone 16. За інформацією видання MacRumors, цьогоріч на нас чекає найширша колірна палітра в смартфонах Apple за всю історію.
В останні покоління базові айфони зазвичай випускалися в п’яти кольорах корпусу, а Pro-моделі - у чотирьох. Але у 2024 році для iPhone 16/16 Plus їх буде одразу сім — до синього, рожевого, жовтого, зеленого і чорного колірного варіанту приєднається білий і фіолетовий.
Судячи із зображення, всі відтінки будуть дуже приглушеними, пастельними, а чорний буде скоріше схожий на темно-сірий.
Що стосується iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max, то одразу кілька джерел підтвердили, що палітра «прошок», як і в iPhone 15 Pro, складатиметься з чотирьох кольорів, але Blue Titanium замінять на рожевий, а Black Titanium поступиться місцем Space Black. Очікується, що це буде дуже темний, глибокий колір.
Нагадаємо, що iPhone 16 повинен отримати новий вертикальний модуль з двома датчиками, тим самим повторюючи дизайн iPhone 11. Це оновлення має дозволити Apple впровадити захоплення просторового відео. Ще базові айфони отримають кнопку «Дія», яка є ексклюзивом iPhone 15 Pro.
За матеріалами:
УНІАН
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