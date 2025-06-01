ТОП-10 найпопулярніших смартфонів 2025 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 найпопулярніших смартфонів 2025 року

Технології&Авто
40
ТОП-10 найпопулярніших смартфонів 2025 року
ТОП-10 найпопулярніших смартфонів 2025 року
Лідерство на ринку смартфонів утримують лише дві компанії: Apple та Samsung. Пристрої саме цих двох виробників займають більшість позицій в рейтингу ТОП-10 найпопулярніших смартфонів першого кварталу 2025 року.
Про це свідчать дані дослідження Counterpoint Research.

Лідери рейтингу

За словами аналітиків компанії, беззаперечним переможцем цього рейтингу став iPhone 16. Та й всю трійку лідерів зайняли продукти Apple.
Читайте також
Згідно зі звітом Counterpoint Research, за результатами продажів у першому кварталі 2025 року, Apple та Samsung вкотре розділили між собою майже весь ТОП-10.
Дев’ять із десяти найбільш продаваних моделей належать саме цим двом брендам.
Єдиною іншою компанією, якій вдалося потрапити до рейтингу, стала Xiaomi. Але лише з однією моделлю.
ТОП-10 найпопулярніших смартфонів 2025 року
Отже, найбільше покупців обрало базову модель iPhone 16 — і це перше повернення «звичайного» айфона на вершину рейтингу з 2023 року.
Смартфон особливо добре продавався в регіоні Близького Сходу й Африки, а також у Японії, де він показав найвищий приріст популярності.
Читайте також
На другому місці опинився iPhone 16 Pro Max, а третє зайняв iPhone 16 Pro.
Разом моделі серії Pro забезпечили майже половину всіх продажів iPhone за цей період.
Четверту позицію посів iPhone 15, а найуспішнішим смартфоном Samsung став Galaxy A16 5G — він опинився на п’ятому місці.
Далі у списку розташувались наступні моделі:
  • 6 місце — Galaxy A06,
  • 7 місце — Galaxy S25 Ultra (єдиний флагман Samsung у десятці),
  • 8 місце — Redmi 14C від Xiaomi (єдина модель іншого бренду в топі),
  • 9 місце — Galaxy A55,
  • 10 місце — iPhone 16 Plus.
InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування.
За матеріалами:
ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems