ТОП-10 найпопулярніших смартфонів 2025 року — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших смартфонів 2025 року Сьогодні 04:09 — Технології&Авто

ТОП-10 найпопулярніших смартфонів 2025 року

Лідерство на ринку смартфонів утримують лише дві компанії: Apple та Samsung. Пристрої саме цих двох виробників займають більшість позицій в рейтингу ТОП-10 найпопулярніших смартфонів першого кварталу 2025 року.

Про це свідчать дані дослідження Counterpoint Research.

Лідери рейтингу

За словами аналітиків компанії, беззаперечним переможцем цього рейтингу став iPhone 16. Та й всю трійку лідерів зайняли продукти Apple.

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Згідно зі звітом Counterpoint Research, за результатами продажів у першому кварталі 2025 року, Apple та Samsung вкотре розділили між собою майже весь ТОП-10.

Дев’ять із десяти найбільш продаваних моделей належать саме цим двом брендам.

Єдиною іншою компанією, якій вдалося потрапити до рейтингу, стала Xiaomi. Але лише з однією моделлю.

Отже, найбільше покупців обрало базову модель iPhone 16 — і це перше повернення «звичайного» айфона на вершину рейтингу з 2023 року.

Смартфон особливо добре продавався в регіоні Близького Сходу й Африки, а також у Японії, де він показав найвищий приріст популярності.

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На другому місці опинився iPhone 16 Pro Max, а третє зайняв iPhone 16 Pro.

Разом моделі серії Pro забезпечили майже половину всіх продажів iPhone за цей період.

Четверту позицію посів iPhone 15, а найуспішнішим смартфоном Samsung став Galaxy A16 5G — він опинився на п’ятому місці.

Далі у списку розташувались наступні моделі:

6 місце — Galaxy A06,

7 місце — Galaxy S25 Ultra (єдиний флагман Samsung у десятці),

8 місце — Redmi 14C від Xiaomi (єдина модель іншого бренду в топі),

9 місце — Galaxy A55,

10 місце — iPhone 16 Plus.

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