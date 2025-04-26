ТОП-10 найпопулярніших моделей авто у США — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших моделей авто у США
Рейтинг найбільш продаваних автомобілів в США у цьому році доволі передбачувано очолює Ford F-Series. Станом на березень в Сполучених Штатах було продано більше 190 тис таких машин.
Про це повідомляє Focus2Move.
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Ford F-Series є серією повнорозмірних пікапів, які випускаються компанією Ford понад 70 років. Це один із найуспішніших автомобілів в історії компанії.
На другому місці у новому рейтингу розташувався Chevrolet Silverado — його результат складає 129 714 проданих машин.
На третій позиції опинився компактний кросовер Toyota RAV4 (115 402 одиниць), а четверту посіла інша популярна японська модель — Honda CR-V. Замикає десятку лідерів Nissan Rogue.
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ТОП-10 найпопулярніших моделей в США:
- Ford F-Series — 190 389 одиниць (+24.5%);
- Chevrolet Silverado — 129 714 (-9.5%);
- Toyota RAV4 — 115 402 (-7.5%);
- Honda CR-V — 103 325 (+8.7%);
- Chevrolet Equinox — 81 331 (+49.3%);
- Ram Pick-Up — 78 848 (-6.5%);
- GMC Sierra — 78 541 (+53%);
- Tesla Model X — 71 000 (+9181%);
- Toyota Camry — 70 308 (-10.2%);
- Nissan Rogue — 62 103 (-4%).
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