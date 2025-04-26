ТОП-10 найпопулярніших моделей авто у США — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших моделей авто у США Сьогодні 02:19 — Технології&Авто

ТОП-10 найпопулярніших моделей авто у США

Рейтинг найбільш продаваних автомобілів в США у цьому році доволі передбачувано очолює Ford F-Series. Станом на березень в Сполучених Штатах було продано більше 190 тис таких машин.

Про це повідомляє Focus2Move

Ford F-Series є серією повнорозмірних пікапів, які випускаються компанією Ford понад 70 років. Це один із найуспішніших автомобілів в історії компанії.

На другому місці у новому рейтингу розташувався Chevrolet Silverado — його результат складає 129 714 проданих машин.

На третій позиції опинився компактний кросовер Toyota RAV4 (115 402 одиниць), а четверту посіла інша популярна японська модель — Honda CR-V. Замикає десятку лідерів Nissan Rogue.

ТОП-10 найпопулярніших моделей в США:

Ford F-Series — 190 389 одиниць (+24.5%);

Chevrolet Silverado — 129 714 (-9.5%);

Toyota RAV4 — 115 402 (-7.5%);

Honda CR-V — 103 325 (+8.7%);

Chevrolet Equinox — 81 331 (+49.3%);

Ram Pick-Up — 78 848 (-6.5%);

GMC Sierra — 78 541 (+53%);

Tesla Model X — 71 000 (+9181%);

Toyota Camry — 70 308 (-10.2%);

Nissan Rogue — 62 103 (-4%).

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.