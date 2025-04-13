ТОП-10 найкращих вживаних електромобілів (фото) — Finance.ua

ТОП-10 найкращих вживаних електромобілів (фото) Сьогодні 03:07 — Технології&Авто

ТОП-10 найкращих вживаних електромобілів (фото)

Електромобілі суттєво дорожчі за бензинові моделі, проте швидше втрачають у ціні на вторинному ринку. Оприлюднено рейтинг кращих електрокарів із пробігом.

ТОП-10 найкращих вживаних електромобілів визначило британське видання WhatCar.

10 місце — Volkswagen ID. Buzz

Електричний мінівен Volkswagen ID. Buzz значно вигідніше купувати вживаним, адже нова модель доволі недешева.

Фото: Volkswagen

Електрокар поєднує стильний ретродизайн у дусі класичного VW T1 із просторим та практичним салоном. До того ж, авто доволі комфортне.

Плюси:

практичний;

комфортабельний;

багато оснащений.

Мінуси:

не найкраща мультимедійна система;

неякісне внутрішнє оздоблення;

малий запас ходу.

9 місце — Cupra Born

Cupra Born — емоційний аналог Volkswagen ID.3 із бадьорішим характером та непоганою керованістю.

Фото: SEAT

Хетчбек просторий всередині та має запас ходу до 550 км.

Плюси:

захоплююча керованість;

непоганий запас ходу.

Мінуси:

жорсткувата їзда;

застаріла мультимедіа.

8 місце — Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 — електромобіль із оригінальним дизайном і просторим салоном.

Фото: Hyundai

Він комфортабельний і має чималий запас ходу. До того ж, він недорогий на вторинному ринку.

Плюси:

просторий салон;

швидка зарядка;

тихий і комфортабельний.

Мінуси:

не найкраща керованість;

невеликий багажник.

7 місце — Genesis GV60

Genesis GV60 — преміальний побратим Hyundai Ioniq 5 із якіснішим салоном, проте він не настільки просторий.

Фото: Genesis

Електрокросовер приваблює гарною шумоізоляцією та швидкою зарядкою, а його запас ходу в окремих версіях перевищує 500 км.

Плюси:

якісний салон;

гарна шумоізоляція;

сучасна мультимедійна система.

Мінуси:

тісний задній ряд;

маленький багажник.

6 місце — Kia EV6

Kia EV6 — ще один «родич» Genesis GV60 і Hyundai Ioniq 5, причому він дешевший за побратимів на вторинному ринку.

Фото: Kia

Електрокар доволі просторий, має непоганий запас ходу і швидко заряджається.

Плюси:

просторий салон;

великий запас ходу;

швидка зарядка.

Мінуси:

невеликий багажник;

жорсткувата їзда.

5 місце — BMW iX3

Електричний варіант BMW X3 настільки ж цікавий у керуванні, як і бензинова модель.

Фото: BMW

Преміальний кросовер якісний усередині та багато оснащений.

Плюси:

багате оснащення;

якісна мультимедійна система;

непоганий запас ходу.

Мінуси:

не найшвидший у класі;

є дешевші аналоги.

4 місце — Volkswagen ID.3

Електромобіль Volkswagen ID.3 просторий і непогано керується, а також має великий (до 550 км) запас ходу. Автівки більш ніж достатня для міської їзди.

Фото: Volkswagen

Плюси:

просторий салон;

добре налаштоване шасі;

великий запас ходу.

Мінуси:

не найкраще внутрішнє оздоблення;

застаріла мультимедійна система.

3 місце — Kia e-Niro

Kia e-Niro — один із перших доступних електрокросоверів із великим (понад 400 км) запасом ходу.

Фото: Kia

До того ж, електричний варіант Kia Niro доволі місткий і зазвичай багато укомплектований.

Плюси:

просторий салон;

багате оснащення;

великий запас ходу.

Мінуси:

жорсткувата підвіска;

не найкраща керованість.

2 місце — Skoda Enyaq

Електрокросовер Skoda Enyaq — практичний кросовер із просторим салоном і великим багажником.

Фото: Skoda

У нього непогано налаштоване шасі, м’яка підвіска та гарна шумоізоляція. У лінійці є версії із запасом ходу понад 500 км та потужністю до 340 сил.

Плюси:

просторий продуманий салон;

комфортабельна їзда;

багате оснащення;

великий запас ходу.

Мінуси:

не найкраща динаміка;

нецікава керованість.

1 місце — Tesla Model 3

Седан Tesla Model 3 недорогий, адже на ринку цих автомобілів вистачає.

Фото: Tesla

Електрокар приваблює великим запасом ходу (до 700 км) і гарною динамікою.

Плюси:

чудова динаміка;

великий запас ходу;

практичний салон.

Мінуси:

не найкраще оздоблення салону;

жорсткувата їзда.

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