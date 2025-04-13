ТОП-10 найкращих вживаних електромобілів (фото) — Finance.ua
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ТОП-10 найкращих вживаних електромобілів (фото)

Технології&Авто
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ТОП-10 найкращих вживаних електромобілів (фото)
ТОП-10 найкращих вживаних електромобілів (фото)
Електромобілі суттєво дорожчі за бензинові моделі, проте швидше втрачають у ціні на вторинному ринку. Оприлюднено рейтинг кращих електрокарів із пробігом.
ТОП-10 найкращих вживаних електромобілів визначило британське видання WhatCar.

10 місце — Volkswagen ID. Buzz

Електричний мінівен Volkswagen ID. Buzz значно вигідніше купувати вживаним, адже нова модель доволі недешева.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Електрокар поєднує стильний ретродизайн у дусі класичного VW T1 із просторим та практичним салоном. До того ж, авто доволі комфортне.

Плюси:

  • практичний;
  • комфортабельний;
  • багато оснащений.

Мінуси:

  • не найкраща мультимедійна система;
  • неякісне внутрішнє оздоблення;
  • малий запас ходу.

9 місце — Cupra Born

Cupra Born — емоційний аналог Volkswagen ID.3 із бадьорішим характером та непоганою керованістю.
Фото: SEAT
Фото: SEAT
Хетчбек просторий всередині та має запас ходу до 550 км.

Плюси:

  • захоплююча керованість;
  • непоганий запас ходу.

Мінуси:

  • жорсткувата їзда;
  • застаріла мультимедіа.

8 місце — Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 — електромобіль із оригінальним дизайном і просторим салоном.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Він комфортабельний і має чималий запас ходу. До того ж, він недорогий на вторинному ринку.

Плюси:

  • просторий салон;
  • швидка зарядка;
  • тихий і комфортабельний.

Мінуси:

  • не найкраща керованість;
  • невеликий багажник.

7 місце — Genesis GV60

Genesis GV60 — преміальний побратим Hyundai Ioniq 5 із якіснішим салоном, проте він не настільки просторий.
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Електрокросовер приваблює гарною шумоізоляцією та швидкою зарядкою, а його запас ходу в окремих версіях перевищує 500 км.

Плюси:

  • якісний салон;
  • гарна шумоізоляція;
  • сучасна мультимедійна система.

Мінуси:

  • тісний задній ряд;
  • маленький багажник.

6 місце — Kia EV6

Kia EV6 — ще один «родич» Genesis GV60 і Hyundai Ioniq 5, причому він дешевший за побратимів на вторинному ринку.
Фото: Kia
Фото: Kia
Електрокар доволі просторий, має непоганий запас ходу і швидко заряджається.

Плюси:

  • просторий салон;
  • великий запас ходу;
  • швидка зарядка.

Мінуси:

  • невеликий багажник;
  • жорсткувата їзда.

5 місце — BMW iX3

Електричний варіант BMW X3 настільки ж цікавий у керуванні, як і бензинова модель.
Фото: BMW
Фото: BMW
Преміальний кросовер якісний усередині та багато оснащений.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • якісна мультимедійна система;
  • непоганий запас ходу.

Мінуси:

  • не найшвидший у класі;
  • є дешевші аналоги.

4 місце — Volkswagen ID.3

Електромобіль Volkswagen ID.3 просторий і непогано керується, а також має великий (до 550 км) запас ходу. Автівки більш ніж достатня для міської їзди.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen

Плюси:

  • просторий салон;
  • добре налаштоване шасі;
  • великий запас ходу.

Мінуси:

  • не найкраще внутрішнє оздоблення;
  • застаріла мультимедійна система.

3 місце — Kia e-Niro

Kia e-Niro — один із перших доступних електрокросоверів із великим (понад 400 км) запасом ходу.
Фото: Kia
Фото: Kia
До того ж, електричний варіант Kia Niro доволі місткий і зазвичай багато укомплектований.

Плюси:

  • просторий салон;
  • багате оснащення;
  • великий запас ходу.

Мінуси:

  • жорсткувата підвіска;
  • не найкраща керованість.

2 місце — Skoda Enyaq

Електрокросовер Skoda Enyaq — практичний кросовер із просторим салоном і великим багажником.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
У нього непогано налаштоване шасі, м’яка підвіска та гарна шумоізоляція. У лінійці є версії із запасом ходу понад 500 км та потужністю до 340 сил.

Плюси:

  • просторий продуманий салон;
  • комфортабельна їзда;
  • багате оснащення;
  • великий запас ходу.

Мінуси:

  • не найкраща динаміка;
  • нецікава керованість.

1 місце — Tesla Model 3

Седан Tesla Model 3 недорогий, адже на ринку цих автомобілів вистачає.
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Електрокар приваблює великим запасом ходу (до 700 км) і гарною динамікою.

Плюси:

  • чудова динаміка;
  • великий запас ходу;
  • практичний салон.

Мінуси:

  • не найкраще оздоблення салону;
  • жорсткувата їзда.
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