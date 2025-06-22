ТОП-10 найпопулярніших машин у Німеччині — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 найпопулярніших машин у Німеччині

Технології&Авто
40
ТОП-10 найпопулярніших машин у Німеччині
ТОП-10 найпопулярніших машин у Німеччині
Станом на травень рейтинг найбільш продаваних автомобілів в Німеччині у 2025 році очолив світовий бестселер Volkswagen Golf.
Про це повідомляє аналітичний портал Focus2Move.
Читайте також
Автомобіль зберіг своє лідерство навіть попри падіння на 30,6% у річному обчисленні. Volkswagen T-Roc посів друге місце, випередивши Volkswagen Tiguan, який знаходиться на третій позиції.
Більше того, на четвертому місці також знаходиться автомобіль цього ж німецького бренду — Volkswagen Passat.
Одразу за ним йде чеська Skoda Octavia, але і тут варто зазначити, що брендом Škoda також володіє група Volkswagen AG.
Читайте також
Разом з тим відббулося фантастичне зростання (+993,5%) популярності електричного Volkswagen ID.7.
ТОП-10 найпопулярніших машин у Німеччині виглядає наступним чином:
  1. Volkswagen Golf (-30,6%);
  2. Volkswagen T-Roc (+2,8%);
  3. Volkswagen Tiguan (+6,4%);
  4. Volkswagen Passat (+2,5%);
  5. Skoda Octavia (-13%);
  6. BMW X1 (+39,1%);
  7. Opel Corsa (+8,9%);
  8. Seat Leon (-0,2%);
  9. Audi A6 (+105,1%);
  10. Volkswagen ID.7 (+993,5%);
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems