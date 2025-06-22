ТОП-10 найпопулярніших машин у Німеччині — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших машин у Німеччині Сьогодні 23:07 — Технології&Авто

ТОП-10 найпопулярніших машин у Німеччині

Станом на травень рейтинг найбільш продаваних автомобілів в Німеччині у 2025 році очолив світовий бестселер Volkswagen Golf.

Про це повідомляє аналітичний портал Focus2Move.

Автомобіль зберіг своє лідерство навіть попри падіння на 30,6% у річному обчисленні. Volkswagen T-Roc посів друге місце, випередивши Volkswagen Tiguan, який знаходиться на третій позиції.

Більше того, на четвертому місці також знаходиться автомобіль цього ж німецького бренду — Volkswagen Passat.

Одразу за ним йде чеська Skoda Octavia, але і тут варто зазначити, що брендом Škoda також володіє група Volkswagen AG.

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Разом з тим відббулося фантастичне зростання (+993,5%) популярності електричного Volkswagen ID.7.

ТОП-10 найпопулярніших машин у Німеччині виглядає наступним чином:

Volkswagen Golf (-30,6%); Volkswagen T-Roc (+2,8%); Volkswagen Tiguan (+6,4%); Volkswagen Passat (+2,5%); Skoda Octavia (-13%); BMW X1 (+39,1%); Opel Corsa (+8,9%); Seat Leon (-0,2%); Audi A6 (+105,1%); Volkswagen ID.7 (+993,5%);

УНІАН За матеріалами:

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