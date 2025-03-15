ТОП-10 найкращих вживаних спортивних авто — Finance.ua

ТОП-10 найкращих вживаних спортивних авто Сьогодні 02:27 — Технології&Авто

ТОП-10 найкращих вживаних спортивних авто, Фото: freepik

Зазвичай водії не очікують від спортивних автомобілів супернадійності, адже вони створені для того, аби витримувати велику швидкість та дозволяти вам робити повороти й віражі. Водночас деякі вживані спортивні авто можуть бути й справді надійними та доступними, дозволяючи вам насолодитися чудовою їздою.

Експерти назвали 10 найкращих вживаних спортивних автомобілів, пише Top Speed.

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Hyundai Genesis Coupe 2014 року

Багато водіїв не звертають увагу на Genesis Coupe, коли говорять про спортивні автомобілі, однак авто саме 2014 року є швидшим, завдяки чому воно є чудовим вибором.

BMW M 3 2010 року

BMW M 3 є дуже продуктивними та коштують відносно недорого, ніж сучасні моделі, завдяки чому цей автомобіль стане чудовим вибором, якщо ви прагнете досконалості під час водіння.

«Показники надійності, можливо, не такі високі, як вам хотілося б, але ця машина BMW — це те, що відкриє вам двері. З вражаючим двигуном V8 під капотом і класичними манерами водіння BMW, цей M 3 приносить задоволення від водіння», — додали у матеріалі.

Fiat 124 Spider 2017 року

Fiat 124 Spider 2017 року став альтернативою Miata. Цей автомобіль схожий з Miata, однак він є довшим та має індивідуальний дизайн.

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«Цей родстер Fiat має кілька звукопоглинаючих елементів, що робить його набагато тихішим за конкурентів. Якщо ви хочете отримати задоволення та гострі відчуття в надійному корпусі, який не коштує багато, 124 Spider — чудовий вибір», — підкреслили експерти.

Mitsubishi Eclipse 2008 року

Mitsubishi Eclipse 2008 року був одним з найприємніших автомобілів з ігор Need For Speed.

Комфорт і спортивний стиль є частиною цього спортивного автомобіля Mitsubishi, попри те, що він не оснащений технологіями, які б ви хотіли мати у сучасному авто.

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«Eclipse надійний, цікавий у керуванні та добре обладнаний для свого часу, що дозволяє легко відчути фантастичну їзду», — запевнили у виданні.

Nissan 350Z 2008 року

Цей автомобіль надає гарний досвід водіння, а також є потужний та комфортним. Це спортивне авто є набагато надійнішим, ніж можна було очікувати.

Porsche Boxster S 2007 року

Ця автівка очолює список доступних та надійних спортивних автомобілів. Porsche Boxster 2007 року готовий швидко їхати, переганяючи інші машини.

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«Комплектація S надає цьому Porsche більше потужності, ніж його базова версія, гарантуючи вам бажані водійські якості та задоволення від водіння. Якщо ви хочете отримати більш жорсткі враження від водіння Boxster, обирайте модель S», — радять у матеріалі.

BMW Z4 2008 року

Це авто є одним з найкращих варіантів для водіння з відкритим верхом, відмінними показниками надійності та доступною ціною.

«Легка конструкція кабріолета надає цьому BMW відчуття грайливості, яке втрачається в інших німецьких спортивних автомобілях. Силовий агрегат ідеально підходить для задоволення від водіння, а показники надійності допоможуть вам бути спокійними, коли ви вирушаєте в дорогу», — зауважують у виданні.

Subaru WRX 2020 року

Цей автомобіль є одним з найдоступніших спортивних авто на ринку.

Спортивний седан має чудові ходові якості, однак інтер’єр не є тихим, тому йому не вистачає висококласних функцій деяких з найпопулярніших брендів. Водночас WRX може приносити водіям справжнє задоволення на будь-якій дорозі.

Mazda MX-5 Miata 2010 року

Mazda MX-5 Miata теж стане гарним варіантом, якщо ви хочете відчувати швидкість на дорозі. Єдиним недоліком цього авто є м’який верх, проте ця проблема не дуже значна під час водіння.

Ford Mustang GT 2010 року

«Одним з найбільш впізнаваних і приємних спортивних автомобілів на ринку є Mustang. Ford Mustang GT 2010 року посідає одне з перших місць за надійністю на ринку вживаних спортивних автомобілів. Цей поні-кар має вражаючий дизайн, відмінну динаміку шасі та комфортабельний салон», — підкреслюють експерти.

УНІАН За матеріалами:

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