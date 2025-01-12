ТОП-10 найкращих міст Європи для відвідування в лютому (фото, інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 найкращих міст Європи для відвідування в лютому (фото, інфографіка) Сьогодні 15:07 — Особисті фінанси

ТОП-10 найкращих міст Європи для відвідування в лютому (фото, інфографіка)

Для тих, хто збирається відпочити в останній місяціь зими, туристичний портал Europe’s Best Destinations склав список із десяти міст Європи, куди варто поїхати в лютому 2025 року.

На першому місці опинилась словенська столиця Любляна. Вона у лютому ідеально підходить для усамітненого міського відпочинку.

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Туристам радять забронювати тур із Любляни на знамените озеро Блед, на крихітному острові посеред якого розташувався величний замок.

Друге місце в рейтингу посіло італійське містечко Бурано, яке знаходиться недалеко від знаменитої Венеції.

На третьому місці опинилось румунське місто Сібіу, яке нерідко вважають найкрасивішим містом країни.

Раніше ми писали , що Лондон став найкращим містом світу за версією програми World’s 100 Best Cities і утримує це звання вже десятий рік поспіль. Експерти відзначили унікальність британської столиці, її історичну спадщину, яскраве нічне життя та привабливість як для мешканців, так і для туристів.

Позиції Лондона у рейтингу зміцнилися завдяки його вмінню адаптуватися до викликів епохи після Brexit (вихід Великої Британії із Європейського союзу. — Ред.), подоланню геополітичної невизначеності та економічних труднощів.

Друге місце зайняв Нью-Йорк. Американське місто вразило дослідників своєю розвиненою бізнес-екосистемою та широкими можливостями для культурного відпочинку.

Довідка Finance.ua:

Деякі європейські міста, які страждають від надмірного напливу туристів, прагнуть обмежити потоки відвідувачів. Тим часом менш відомі напрямки стають дедалі привабливішими для мандрівників, які шукають спокійніший і доступніший відпочинок. Тревел-експерт Вінісіус Коста у своєму матеріалі для Travel Off Path назвав три поки що маловідомі міста в популярних країнах Європи, які приваблюють дедалі більше туристів.

З 2025 року в Греції набувають чинності підвищені туристичні податки. Нові заходи торкнуться щоденних зборів за проживання, податків на круїзні лайнери та міські податки.

Для тих, хто шукає свіжих гастрономічних вражень, аналітики показали 10 місць, що варто відвідати. Про це пише Condé Nast Traveler, який склав список із десяти місць по всьому світу, що варто відвідати 2025 року в пошуках нових смаків.

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